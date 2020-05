Com serà la nova Fibracat TV?

L' 1 de juny neix Fibracat TV , una nova televisió privada en català. Poc a poc, es comencen a saber detalls de com serà la seva oferta, centrada en dos elements principals: dones i tecnologia., tot el que se sap d'aquest canal que substituirà RAC105 TV a la TDT.Fibracat TV posarà en valor dos aspectes que marcaran el futur immediat com a societat: d’una banda, l’empoderament femení, el paper de les dones a la societat, i la igualtat i la diversitat com a factors essencials de ciutadania i de convivència; i, de l’altra, la revolució tecnològica i els canvis socioeconòmics que generarà. "Dones i tecnologia, tecnologia i dones, amb una visió des de Catalunya, però amb l’horitzó posat al món", expliquen els seus promotors..Fibracat TV "vol ser un mitjà atrevidament innovador en els seus formats", on entraran en escena les arts digitals i les noves tecnologies de comunicació social. La seva oferta audiovisual serà apte per a tots els públics, amb un codi ètic que obre els seus continguts a una àmplia audiència, de qualsevol gènere i edat, i que, expliquen, té per vocació el repte de tornar a apropar la televisió als adults joves, molts dels quals no veuen reflectides les seves inquietuds en els continguts lineals d'avui.L’emissió de la Fibracat TV serà totalment en català, amb un alt percentatge de programes de producció pròpia i original.A partir del dilluns, 1 de juny, Fibracat TV arribarà a més del 92% de la població de Catalunya. Per veure-la, no serà necessari resintonitzar el televisor, ja que ocupa el lloc on emetia RAC 105 TV a la televisió convencional (TDT).La presència de Fibracat TV serà simultània en streaming, a la carta a www.fibracat.tv i a la plataforma Fibracat Plus, i oberta a la interactivitat a través de les mateixes xarxes socials del mitjà.Tots els continguts s’emetran en HD, tant per la TDT com des d’Internet.

