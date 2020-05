L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a presó de Millet, Montull i Osàcar pel cas Palau

L'Audiència de Barcelona ha ordenat aquest dimarts l'ingrés a presó dels tres condemnats pel cas Palau, Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar. Tots tres tenen fins al 25 de juny per ingressar voluntàriament al centre penitenciari, quan segons l'autoritat sanitària ja s'haurà superat la fase 3 del pla de desescalada desplegat arran de la crisi del coronavirus. Tot plegat, després que el Tribunal Suprem ratifiqués fa unes setmanes la sentència per l'espoli del Palau de la Música. El tribunal sentenciador, que va ser l'Audiència de Barcelona, va condemnar dotze persones a penes d'entre vuit mesos i nou anys i vuit mesos de presó. Millet és qui té la condemna més llarga, amb nou anys i vuit mesos de presó, mentre que Montull ha de complir una pena de set anys i sis mesos i Osàcar de tres anys i sis mesos. Se'ls va condemnar pels delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsedat documental, falsedat comptable i blanqueig de capitals. Millet i Montull ja van passar uns dies a la presó, mentre que Osàcar encara no l'ha trepitjada.L'Audiència no considera que puguin eludir la presó per l'edat, les malalties que pateixen o la situació de pandèmia, però sí que accepta allargar el termini perquè hi ingressin fins al 25 de juny, quan s'hagi superat la fase 3 de la desescalada i el risc de contagi del coronavirus sigui molt reduït, si tot va segons el que ha previst el Ministeri de Sanitat.El Tribunal Suprem també va confirmar el finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i ara l'Audiència ordena que s'executin els embargaments preventius i recomana la realització de bens embargats per fer efectiu l'import del comís de 6,6 milions d'euros que va obtenir la formació de manera il·lícita a través del Palau.

