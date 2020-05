La selectivitat d'aquest any es farà també als instituts

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'aquest any, previstes per als dies 7, 8 i 9 de juliol, es faran també en centres de secundària. Els departaments d'Empresa i Coneixement i d'Educació han acordat posar a disposició del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) els centres de secundària públics i concertats per que s'hi pugui celebrar la selectivitat i afavorir així el compliment de les mesures de seguretat i d'higiene establertes per la crisi del coronavirus. Fins ara, les PAU es feien majoritàriament en universitats.Les mesures de seguretat obliguen a ampliar els espais, les seus i les poblacions per fer la selectivitat, amb l'objectiu de mantenir la distància de seguretat i evitar desplaçaments, tant dels alumnes com dels professors. Amb aquest objectiu, les universitats públiques treballen per definir un nou mapa per a les PAU 2020.Segons ha informat el Govern, aquesta nova definició territorial i geogràfic implicarà l'ús de centres no universitaris i preveu distribuir els alumnes seguint un criteri de proximitat. Això vol dir que en alguns casos caldrà fer un desplaçament però més curt del que és habitual.La nova distribució territorial dels exàmens de la selectivitat anirà acompanyada de les altres mesures que dicti l'autoritat sanitària o que estiguin vigents quan se celebrin els exàmens. Tot plegat, sosté el Govern, afegeix encara més complexitat a la logística "exigent" que envolta aquestes proves i demana "més que mai la complicitat" de tots els agents implicats.

