La Moncloa aspira a aconseguir el suport de Cs i d'ERC per prorrogar l'estat d'alarma

La Moncloa no renuncia a aconseguir que ERC torni a defensar una abstenció a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que amb tota probabilitat es votarà la setmana que ve. Encara que els republicans hagin amenaçat de no facilitar-ne cap més, el govern espanyol ha assegurat que manté un diàleg "constant i fluid" amb els grups que van facilitar la investidura -entre els quals es troba ERC- i que "compta" amb ells.Tot i això, la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha dit que el govern té vocació d'anar més enllà i "ampliar" la seva majoria sumant el suport de Ciutadans per prolongar l'estat d'alarma. De fet, aquest mateix dimarts el president Pedro Sánchez s'ha reunit amb Inés Arrimadas en compliment de l'acord que van segellar la setmana passada per salvar la quarta pròrroga."Des del primer moment, la vocació d'aquest govern és ampliar els seus suports parlamentaris", ha dit Montero, i ha afegit que aconseguir-ho seria el reflex d'una oposició que "deixa al marge els seus interessos partidistes". Montero ha reiterat que l'estat d'alarma serà necessari durant tota la desescalada per garantir que aquesta es fa de forma "progressiva i ordenada".

