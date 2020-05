Txarango cancel·la la seva gira de comiat

Txarango ha anunciat aquest dimarts que cancel·la la gira de comiat El Gran Circ , i que estan estudiant com reconvertir-la. El mateix grup afirma que la gira "és molt complexa, amb moltes especificitats que la fan pràcticament traslladar en el temps". Tot i això, assegura que es comprometen a programar nous concerts "per acollir a totes les persones que tenen la seva entrada" i retornar l'import als que així ho desitgin.En aquesta direcció, la banda apunta que estan treballant "per donar una resposta a tota aquesta situació, intentant veure en què podem reconvertir la gira. No és una tasca senzilla, ja que no sabem quan i com es podran dur a terme esdeveniments musicals en directe". Indica que tenen per "davant un futur molt incert". La gira havia de començar aquest estiu a Vic i finalitzar el febrer del 2021 a Girona. El calendari incloïa una cinquantena de concerts arreu de Catalunya, les Illes i el País Valencià, així com al País Basc, Madrid i capitals europees com Amsterdam o París. L'anunci s'ha fet el mateix dia en què s'ha conegut la cancel·lació del Clownia Festival "a causa de la incertesa que està generant el coronavirus. La cita s'havia de celebrar entre els pròxims 25 i 28 de juny.

