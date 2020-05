El Festival Clownia, suspès

L’organització del Festival Clownia ha decidit suspendre el certamen a causa de la incertesa que està generant el coronavirus, tal com ha anunciat a les xarxes socials. Enguany s’havia de celebrar del 25 al 28 de juny a Sant Joan de les Abadesses.La nova edició es farà entre el 24 i el 27 de juny de 2021 i ja es comença a treballar en la programació. De fet, Txarango ja ha assegurat que hi serà, tot i que aquest mateix dimarts ha anunciat que cancel·la la gira de comiat que havia de començar aquest estiu i finalitzar el febrer del 2021. El grup del Ripollès, que ha anunciat que deixa els escenaris després de 10 anys, tenia fixat el Clownia com un dels seus punts importants a la seva gira de comiat. Les entrades del Festival Clownia 2020 es van posar a la venda fa uns mesos i es van exhaurir en quatre dies . L’organització ha dit que les entrades seran vàlides per a l’edició de 2021, tot i que si algú no vol assistir-hi o no pot, se li reemborsaran els diners.

