Els nostàlgics de CiU es fixen en Albert Batlle

La pandèmia i el confinament han congelat el procés de reconstrucció de l'espai de centre catalanista, ja de per si molt complex per la diversitat d'ingredients. La crisi sanitària ha ajornat l'horitzó electoral, ni que sigui per uns mesos , i tot s'ha alentit. Malgrat això, continuen els contactes dins l'ampli ventall del catalanisme moderat. Un nom destaca en aquests intercanvis i trucades d'aquests darrers mesos: Albert Batlle. Membre del partit democristià Units per Avançar , sorgit d'Unió, Batlle és tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona integrat dins del grup del PSC. Segons diverses fonts consultades, l'activisme de Batlle en aquesta àrea ideològica no és d'ara i és dels pocs que manté una interlocució fluïda amb bona part de les sigles i grups que s'han anat formant després de la implosió de l'antic espai convergent.El seu perfil genera empatia, precisament, en aquest segment exconvergent. Catòlic practicant, catalanista des dels anys joves -quan es va forjar en el moviment escolta, després d'uns anys vinculats a l'entorn del PSAN-, va passar a militar al PSC i va ser regidor d'Esports a Barcelona. Durant el tripartit, va ser responsable de Serveis Penitenciaris. Més endavant, va ser adjunt a l'Oficina Antifrau, abans de passar a director general dels Mossos tant amb Artur Mas com amb Carles Puigdemont de presidents fins que va dimitir pocs mesos abans de l'1-O.Els diversos components del magma de l'espai moderat resten actius de cara al futur. El consell nacional d'Units per Avançar va donar llum verda a finals de febrer a les converses amb El País de Demà per treballar una oferta electoral. Els democristians de Ramon Espadaler -on milita Batlle- i el grup de Poblet són els dos components de l'àmbit del catalanisme moderat que mantenen més fluïdesa. De moment, però, a Units mantenen el seu compromís amb el PSC, tant al Parlament com a nivell local.El País de Demà continua el seu full de ruta, concretat en la declaració feta el 7 de març en què s'explicitava l'impuls a una nova opció política amb voluntat de concórrer a les urnes. Fonts de l'entitat recorden que pel grup de Poblet, la prioritat sempre ha estat la coincidència programàtica i el "què", per davant de les persones que han de liderar un projecte. Sí que reconeixen que els contactes entre els diversos components del catalanisme moderat continuen, però s'han atenuat pel confinament. La seva oferta electoral passarà a anomenar-se Partit Nacionalista de Catalunya Per la seva banda, Convergents, el partit liderat per l'exconseller Germà Gordó, prepara diversos documents i està treballant en l'elaboració d'un programa electoral, que coordina la secretària general de la formació, Teresa Pitarch. Els contactes amb la Lliga Democràtica han estat intensos i també ha mantingut converses amb el PDECat.La Lliga, presidida per la politòloga Astrid Barrio, s'ha vist obligada a ajornar el seu congrés fundacional, que volia celebrar a la primavera. Els seus integrants, però, resten actius i ja es preparen per un desconfinament que serà el senyal per escalfar motors electorals. Membres de la Lliga admeten també el contacte sovintejat amb Batlle.Al mateix temps que molts asseguren que el nom del tinent d'alcalde de Seguretat és esmentat sovint i tot són elogis cap a la seva figura, el cert és que el més calent és a l'aigüera pel que fa a concretar l'articulació electoral d'aquest espai.

