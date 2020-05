El ple de Badalona comença sense que Guanyem i el PSC hagin firmat l'acord per repartir-se l'alcaldia

Rubén Guijarro, líder del PSC de Badalona després del cas Pastor. Foto: ACN

El ple municipal extraordinari per escollir nou alcalde o alcaldessa - que podeu seguir, per streaming, aquí - ha començat sense acord entre Guanyem i el PSC. Finalment, les dues forces no han tancat cap pacte per barrar el pas a Xavier García Albiol, que si no hi ha canvis d'última hora recuperarà l'alcaldia després d'haver-la perdut el 2015. Els socialistes hauran de votar Sabater si volen evitar que Albiol sigui alcalde.Diverses fonts municipals han confirmat aminuts abans del ple que Guanyem i el PSC no havien firmat l'acord per repartir-se l'alcaldia durant el que queda de mandat. Els serrells de l'entesa verbalitzada ahir no s'han tancat.La successió del socialista Álex Pastor, que va dimitir el 22 d'abril després d'haver estat detingut per saltar-se el confinament, conduir ebri i enfrontar-se a la policia, ha estat una partida d'escacs marcada per les desconfiances mútues fruit de la moció de censura amb la qual el PSC va arrabassar l'alcaldia a Sabater el 2018. Que el popular Xavier García Albiol no torni a ser alcalde és el nexe que ha mantingut viva una negociació enrocada fins al final, pels vetos creuats entre els principals partits d'esquerres a la ciutat. Ni Guanyem volia un altre alcalde socialista -ja va investir Pastor l'any passat per impedir l'alcaldia d'Albiol- ni el PSC feia confiança a Sabater.La distància entre el PSC i Guanyem Badalona en Comú es va mantenir des de la renúncia de Pastor. Hi havia interessos contraposats. Els socialistes pretenien conservar l'alcaldia i el grup de Sabater advertia el PSC que aquesta vegada no cediria en el darrer moment. Tot semblava desencallar-se aquest diumenge, quan Rubén Guijarro -successor de Pastor- i Sabater van mantenir una conversa per destensar la situació. Els socialistes es van moure -van deixar de vetar la figura de l'exalcaldessa- i Guanyem es va veure obligat a actuar per trobar-se còmode en l'acord.Per què els socialistes van fer el primer pas? Fonts coneixedores de les negociacions adverteixen que la posició ferma de la direcció nacional d'ERC, que va reforçar l'aposta per Sabater com a candidata, va ser clau. Fa tot just una setmana els republicans van desautoritzar la seva executiva local , que estudiava una aliança amb el PSC per partir-se l'alcaldia, una iniciativa plantejada per Guijarro. La secretària adjunta d'ERC i portaveu nacional del partit, Marta Vilalta, va frenar el moviment. La negociació, doncs, havia de passar per tenir en compte la figura de Sabater, líder de la formació en la qual hi ha integrada la CUP i que havia compartit coalició amb els republicans a les eleccions.La reflexió del PSC de Badalona va cristal·litzar aquest diumenge amb la conversa entre Guijarro i Sabater. Constatat el canvi de to i la proposta de pacte - que el mateix Miquel Iceta ha avalat aquest dilluns en públic -, Guanyem ha fet la seva part. Ha exposat la voluntat d'entesa i la intenció d'arribar a un acord per al repartiment de l'alcaldia fins al final del mandat. Ara bé, amb condicions, com allargar el període de Sabater com a líder del govern municipal . Unes condicions que s'havien de tancar abans del ple d'aquest dimarts al migdia.Els serrells de l'acord eren cosa de PSC i de Guanyem, per bé que tant ERC, com Badalona en Comú Podem i JxCat n'estaran permanentment informats abans del ple. Aquest dilluns hi ha hagut una reunió de treball de totes les formacions per enfocar l'entesa. La suma supera els 14 vots favorables a la candidatura de Sabater -qui assumiria en primer terme l'alcaldia- per evitar que la vara d'alcalde recaigui en Albiol com a formació amb més representants (11) a l'Ajuntament. El moviment d'última hora d'Aïda Llauradó - que plantejava una investidura provisional fins que se segellés un un acord d'esquerres - no ha tingut recorregut.Les reticències de l'executiva local d'ERC, que ha tornat a recordar aquest dilluns que la decisió sobre el vot del partit s'ha de prendre a Badalona, no semblen un obstacle. El pacte només pot descarrilar en els darrer moment si el PSC i Guanyem no s'entenen en la posada en escena i la lletra petita. Al tancament d'aquesta informació, no estava decidit el repartiment d'àrees de govern ni si l'acord es rubricarà abans de la investidura, com reclamava Guijarro.Després de setmanes d'ofertes poc fructíferes, tot s'ha començat a encarrilar aquest dilluns. "És el cop que hi som més a prop", apunten fonts municipals sobre els avenços abans del ple. Altres fonts coneixedores de la posició de Guanyem, la segona més votada a les eleccions de l'any passat, adverteixen que aquesta vegada Sabater estava convençuda de mantenir la seva candidatura fins al final: "No anava de farol".Si els socialistes esperaven que es repetís l'esquema de la investidura de Pastor, a qui els de Sabater van facilitar l'alcaldia en el darrer minut malgrat no haver-hi pacte només per frustrar el govern d'Albiol, Guanyem va deixar clar que aquesta vegada no passaria el mateix. "Guijarro va entendre que aquest cop no els sortiria bé", expliquen les veus consultades. "El PSC va començar a moure's quan va veure que ella no es movia i ERC, tampoc", afegeixen altres fonts municipals.La resposta dels socialistes, situats en la tessitura d'haver de decidir entre Albiol i Sabater, ha pres forma 24 hores de la votació: que l'exalcaldessa sigui investida i ostenti el càrrec fins al novembre del 2021 i que aleshores sigui Guijarro qui assumeixi el relleu. Aixecat el veto a Sabater, la dirigent també s'ha obert a acceptar una fórmula per repartir-se l'alcaldia en un govern del qual també en formaran part ERC -els seus tres regidors es van presentar a la llista de Sabater-, Badalona en Comú Podem (comuns) i JxCat. El trencaclosques, però, no està del tot resolt. "Estem d'acord amb compartir l'alcaldia, però no un any i mig", ha deixat caure Sabater.De fet, Sabater ha assegurat que aquesta qüestió es pot acabar de definir un cop ella sigui escollida alcaldessa pel ple de Badalona aquest dimarts. Quin risc hi ha que el PSC canviï de parer si el repartiment no està pactat en el moment de la votació? "Amb tota probabilitat, la ciutat no serà governada per Albiol. Afrontarem el ple amb la confiança que els socialistes no canviaran el posicionament a darrera hora", ha assegurat l'exalcaldessa aquest dilluns. Sabater ha subratllat la paraula "confiança" per teixir el govern que ha de pilotar la ciutat davant la crisi del coronavirus, que colpeja una ciutat amb importants desigualtats econòmiques. La votació, doncs, no està exempta de girs de darrera hora.En cas de prosperar, s'augura una convivència complexa. El PSC pot ara investir Sabater quan la va fer fora fa dos anys amb la complicitat del PP? Podrà Guanyem entregar l'alcaldia a Guijarro perquè acabi el mandat? Barrar el pas a Albiol implica que tots els actors assumeixin contradiccions.La jornada havia arrencat amb les cúpules d'ERC i del PSC alçant la veu. Tant la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, com el secretari general dels socialistes, Miquel Iceta, han fet el primer pas per explicitar públicament que avalarien una alcaldia compartida. Si una cosa, però, tenen clar els partits a Badalona, és que de vegades les consignes de les cúpules poden ser un empenta, però no ser determinants en una ciutat que en dos anys acumula una moció de censura, una investidura contra pronòstic i una dimissió traumàtica. Aquest dimarts al migdia, el desenllaç.

