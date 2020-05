Albiol recupera l'alcaldia a Badalona per la falta d'acord entre Guanyem i PSC

Xavier García Albiol torna a ser l'alcalde de Badalona. El cap de files del PP accedeix al càrrec després que Guanyem Badalona i el PSC no hagin tancat cap acord per a la investidura de Dolors Sabater o Rubén Guijarro.A última hora els socialistes van proposar a Guanyem partir-se l'alcaldia. Sabater exerciria com a alcaldessa durant el pròxim any i mig i Guijarro durant l'últim any i mig de mandat, abans de les eleccions municipals del 2023. Guanyem, però, va demanar ampliar sis mesos el mandat de Sabater. Diverses fonts municipals han confirmat aminuts abans del ple que Guanyem i el PSC no havien firmat l'acord per repartir-se l'alcaldia durant el que queda de mandat.El ple ha començat amb les candidatures de Sabater, Guijarro i ALbiol sobre la taula i amb un document d'acord firmat pels regidors del PSC, ERC, els comuns i Junts per Catalunya. En total, 12 signatures i l'absència dels regidors de Guanyem, mentre que el necessari per escollir nou alcalde n'eren 14.L'exalcaldessa ha reclamat el vot per liderar un govern amb "mirada inclusiva" i que garanteixi l'estabilitat política a la ciutat. Sabater ha insistit que el govern sortint del ple tindrà la responsabilitat de governar en un moment "d'extrema crisi" i ha reclamat a la resta de grups fer "política seriosa".Al seu torn, Guijarro ha atacat Guanyem i ja ha avançat que no hi havia "acord possible". "No es podrà dir que el PSC no s'ha deixat la pell: hem posat els interessos de la ciutat per damunt de tot", ha defensat. El candidat del PSC ha lamentat que "interessos partidistes" s'hagin imposat a l'acord i ha assegurat que els socialistes també hauran de fer autocrítica.Des dels comuns, Aïda Llauradó ha fet una intervenció dura contra Guanyem a quin ha retret caure en un "error" i en un "suïcidi polític" per no tancar un acord amb el PSC, mentre que el regidor de Junts per Catalunya, David Torrents, també ha instat l'exalcaldessa a tancar un acord amb el PSC i el portaveu d'ERC, Àlex Montornès, assegurava sentir-se "decebut" amb Sabater.Albiol, conscient que les seves opcions passaven per la manca d'acord i que no comptava amb el suport de cap grup, s'ha limitat a recordar la seva victòria "aclaparadora" a les eleccions municipals i a demanar un govern "fort". "Això no va de dretes ni d'esquerres", ha defensat.El ple ha acabat amb 11 vots per Albiol, 10 per a Sabater i 6 per a Guijarro, que només ha rebut el suport dels regidors del PSC. Albiol liderarà un executiu d'11 regidors que governarà en minoria.Un cop recomptats els vots, la portaveu dels comuns, Aïda Llauradó, ha reclamat la dimissió com a regidora de Dolors Sabater "per no haver convençut la seva assemblea" per tancar un acord amb el PSC. Per part d'ERC, Àlex Montornès, ha assegurat que des d'avui Sabater deixa de tenir "la confiança" dels republicans.Des de Guanyem, la regidora Martínez ha expressat la seva decepció per no haver arribat a un acord d'esquerres per barrar el pas a Albiol. "La ciutadania ens veurà com a enemics si nosaltres ens tractem com a enemics. Els culpables som tots plegats". Martínez també ha demanat a l'oposició que no basi el seu discurs en la necessitat de frenar Albiol. "La ciutadania vol sentir el nostre projecte", ha assegurat.Per part del PSC, la regidora Teresa González, ha reclamat a Sabater que "assumeixi la responsabilitat" del fet que Albiol torni a governar Badalona i ha defensat que els socialsites han estat "generosos" fins a l'últim moment per intentar tancar un acord amb Guanyem.Albiol ha tancat el ple amb la seva primera intervenció com a alcalde, assegurant que la ciutat tanca la "pitjor etapa en 15 anys". "Badalona tanca una etapa i obre una gran finestra a un futur més esperançador", ha dit. En declaracions en una roda de premsa posterior, preguntat per la possibilitat de pactar ara amb el PSC, Albiol ha plantejat la possibilitat d'arribar a acords de govern amb "tothom que no es vulgui excloure". "He entrat al ple convençut que seria cap d’oposició i en surto com a alcalde", ha conclòs.

