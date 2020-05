Els diuen que un familiar ha mort per coronavirus però troben el cos emmanillat i torturat en obrir el taüt

En La Paz, arrestamos por homicidio a siete sujetos pertenecientes a una estructura criminal, en cantón Santa Teresa, Santiago Nonualco, quienes cuentan con órdenes de captura por el asesinato de un miembro de la @FUERZARMADASV. #PlanControlTerritorial. pic.twitter.com/J9uGguc17G — PNC El Salvador (@PNCSV) April 28, 2020

Una família d'El Salvador exigeix investigar la mort de Luis Iván, de 30 anys i pare d'una nena de set mesos. L'hospital va avisar els parents de la defunció de l'home, que estava detingut per la policia des de finals d'abril per haver participat, presumptament, en l'assassinat d'un soldat fa un any, fet que ell negava.Segons denuncia la família, l'hospital els va dir que Luis Iván havia mort a causa de complicacions derivades de la Covid-19. Per aquest motiu, els van demanar que l'enterressin ràpidament i sense la possibilitat de vetllar el cos. Adela Mejía, la seva mare, explica que van sospitar ja que "si hagués mort realment de coronavirus l'haurien enterrat directament".Davant la sospita dels parents, en el moment previ a l'enterrament van decidir obrir el taüt. La sorpresa va ser l'estat del cos: emmanillat, sense dents, i amb diverses hemorràgies, signes evidents de violència, segons relaten a Elsalvador.com La versió policial, en aquest cas, consisteix en remetre el cas als metges, si bé intenten justificar l'estat del cos. Així, el cap del departament policial de La Paz afirma que "presentava febre alta i vòmits de sang, pel que va ser traslladat a l'hospital però ja hi va arribar sense vida". A més, explica que les manilles podrien seguir posades perquè, per precaució per la Covid-19, no les hi van voler treure.

