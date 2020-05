Tímida activació dels càmpings i hotels de Tarragona i l'Ebre en l'inici de la fase 1

Tres membres d'una de les famílies que ja s'han instal·lat al càmping Trillas de Tamarit en el primer dia en que el Camp de Tarragona ha entrat en fase 1 Foto: ACN

Tot i que el primer dia ha estat a un ritme molt baix, els propietaris del càmping Trillas estan contents de poder tornar a l'activitat. Tenien quatre reserves i al final han estat sis o set les famílies les que han començat a gaudir de l'establiment. Lògicament, tots de molt a la vora. "Som de Campclar -barri de Tarragona- i hem vingut a netejar la caravana per poder venir a fer nit el cap de setmana. Tenim moltes ganes de començar la temporada d'estiu", apunta Daniel Vázquez, un client habitual.Els que ja hi passaran la primera nit són una família, també de Tarragona, que s'ha instal·lat en un bungalou. En el seu cas tenen una caravana en una zona del càmping que encara no obrirà, ja que els serveis comunitaris no estan en un funcionament, i mentre no arrenca tota l'activitat la direcció els han reubicat. "Normalment veníem una setmana, però enguany hem decidit fer tota la temporada sencera", comenta Carlos. Amb el cafè damunt la taula ja desitgen poder anar a la piscina i a la platja.L'obertura de tots els serveis del càmping serà progressiva, a mesura que el Camp de Tarragona avanci fases, segons comenta Roger Trillas, un dels propietaris. De moment ja han pogut obrir la terrassa del restaurant i el supermercat. En la segona fase esperen poder obrir algunes instal·lacions amb limitació d'aforament i, de cara a la tercera, ja poder col·locar les hamaques de la piscina. A més, apunta que es multiplicaran les feines de neteja i desinfecció de dutxes i lavabos comunitaris. "El sector es prepara per oferir allotjaments de forma segura", apunta.Trillas reconeix que "fins que Barcelona no acabi totes les fases no hi haurà gaire volum de clients". Amb tot, doncs, "la temporada no es preveu massa bona". "La previsió més optimista és que hi hagi com a molt un 50% del càmping ocupat", detalla Trillas. Tot plegat perquè no compta que arribin turistes estrangers i el públic estatal no és prou abundant com per omplir totes les places turístiques de la demarcació.A les Terres de l'Ebre, un dels establiments del sector hostaler que ha decidit obrir portes després de dos mesos de confinament és l'hotel restaurant Diego de Santa Bàrbara (el Montsià). Al matí ja ha rebut els primers clients, principalment del mateix poble, que conserven el costum dels esmorzars de forquilla i, al migdia, servint dinars. Ho han fet, en tots els casos, habilitant com a menjador una de les seves dues grans terrasses exteriors. "No ha calgut molta inversió: separar taules i cadires a dos metres", precisa el seu propietari, Diego Arasa.Un cartell amb una gran aspa roja sobre la barra i altres espais comuns indica que queden, de moment, fora de servei per garantir les mesures de seguretat davant el coronavirus. Ampolles de líquid desinfectant són visibles en diversos espais de l'establiment, que és objecte de neteja freqüent. "La gent està molt conscienciada: se separa, cadascú al seu lloc, van al lavabo un en un, tenim les mesures de neteja, guants, mascaretes...", sosté el propietari.També l'hotel, amb una vintena d'habitacions, ha tornat a obrir en marxa aquest mateix dilluns. A banda de turistes, acullen sovint molts treballadors de fora que han de venir a la zona. "Ja tenim alguna reserva per aquesta setmana i la vinent. Tot comença molt a poc a poc, esperant que s'arrangi", apunta Arasa. L'establiment familiar, que comptava amb una quinzena de persones en plantilla, ha reprès l'activitat amb un terç dels treballadors. "A veure si la setmana vinent en podem posar dos mes i l'altra dos mes i en un mes que pugui estar tot en marxa. Seria fabulós per a tots", manifesta.Conscient que la gran majoria dels clients turistes no trucaran a la porta dels establiments ebrencs fins que s'aixequin les restriccions de mobilitat fora de territoris com l'àrea metropolitana de Barcelona, Arasa és partidari d'iniciar ara l'activitat. "Hem d'estar preparats per quan vinguin. Si en dos setmanes o tres venen, hem d'estar preparats per acollir-los com mereixen", reflexiona, optimista. "Pel bé de tots les Terres de l'Ebre necessitem gent que vingui aquí a gaudir-les, perquè són impressionants", tanca.