Espanya registra un repunt de morts però es manté per sota dels 200 diaris

Espanya torna a registrar aquest dimarts un repunt de les morts diàries per coronavirus. En les últimes 24 hores, hi ha hagut 176 defuncions. Aquesta xifra suposa un increment d'una cinquantena més respecte la dada del dilluns. El balanç global de decessos frega ja els 27.000. També s'ha produït un increment dels contagis. Han estat 426 noves infeccions detectades en el darrer dia, una cinquantena més que ahir. El percentatge d'increment és del 0,19%.Els dimarts se sol produir un increment de les dades per les acumulacions de casos que es genera el cap de setmana. El volum de persones contagiades que han estat diagnosticats per una prova PCR són 228.030 arreu de l'Estat. La majoria són a la Comunitat de Madrid (64.972) i Catalunya (55.144).Quatre comunitats no han notificat cap cas de nou contagi –Balears, Múrcia, Melilla i La Rioja-. Ceuta, Melilla i Múrcia, a més, no han registrat cap defunció, segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat. La xifra de nous ingressos a la UCI a nivell estatal han estat 24, quatre més que aquest dilluns, i 14 d’elles s’han produït a la Comunitat de Madrid, mentre que a Catalunya no se n’ha produït cap en les últimes 24 hores.Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que les dades mantenen la tendència a la baixa i ha insistit en la variabilitat entre les comunitats respecte a l'impacte de la pandèmia. La majoria de territoris no ha tingut ingressos en UCI i bona part ha registrat menys de 10 hospitalitzats. "Les dades ens donen esperances que estem al final d'aquesta etapa, però haurem de veure si hi ha rebrots. No podem abaixar la guàrdia", ha dit el doctor, que ha admès que serà "molt complicat" tenir 0 casos.Simón ha explicat que les comunitats autònomes hauran d'adaptar els seus sistemes per informar de les dades dels casos de coronavirus, que hauran de ser detectats de manera precoç. "Els sistemes de vigilància i la capacitat de diagnòstic i notificació precoç és fonamental", ha apuntat el doctor. Això, ha dit, permetrà detectar "senyals" que indiquin un possible increment amb més eficiència que ara. "Aquesta informació servirà per saber que ho estem detectant tot i ho estem detectant a temps", ha insistit el doctor. En aquest sentit, ha dit que els informes s'hauran d'adaptar als nous indicadors."Les comunitats han començat a treballar en aquests nous sistemes, però algunes encara no ho han pogut implementar. Fins que no tinguem bona informació, seguirem donant la informació com fins ara", ha explicat Simón. En els pròxims dies, doncs, es traslladaran les dades tenint en compte "nous indicadors", adaptats a la situació actual de la pandèmia.El doctor ha alertat que malgrat la situació de transició el risc de contagi i rebrot continua sent elevat. Encara que s'aconsegueixi reduir els contagis a 0, continuarà havent-hi risc perquè hi haurà països amb casos que hauran d'arribar al control de l'epidèmia. És per això que la gent que vingui de l'estranger haurà de fer una quarantena de 14 dies, ha detallat Simón. "S'establiran els mecanismes per fer seguiment d'aquestes quarantenes, i hi haurà normes per evitar incongruències", ha adpuntat.Pel que a les mascaretes, Simón ha dit que és una bona mesura de prevenció sempre que s'utilitzin bé. "Les hem de prioritzar en aquelles persones de més risc, però és cert que són un mecanisme per reduir la transmissió", ha dit. Tot i així, ha dit que hi ha grups que costa que puguin fer servir mascaretes durant estones prolongades, per exemple persones que tinguin crisis d'ansietat, problemes respiratòries o en el cas dels nens petits. "No em pronunciaré sobre l'obligatorietat de les mascaretes en llocs públics, s'ha de pensar molt bé", ha apuntat. Ara com ara, és la mascareta és obligatòria en els transports públics i "molt recomanable" quan la gent surti al carrer.Simón ha explicat que els riscos associats a la transmissió hi són sempre que hi ha una persona infectada. El problema és que en molts casos no se sap si hi ha persones infectades que puguin contagiar. És per això que cal prendre mesures com ara les mascartes o la distància social. "En els avions és ideal mantenir la distància de seguretat, perquè es dona el temps suficient perquè hi hagi contagis", ha apuntat a preguntes dels periodistes. No haurien de viatjar les persones amb símptomes, calen mascaretes i mesures d'higiene i distància en els avions. "Si anem cap a una normalització dels transport aeris, caldrà garantir la seguretat", ha reblat.El doctor ha detallat que els estudis que s'han fet en personal sanitari han detectat una immunitat de l'11% com a molt. És un percentatge compatible amb el 15% que s'ha detectat en altres estudis. Aquests percentatges no són suficients per confiar en la immunitat de grup per controlar l'epidèmia, i tampoc hi ha vacuna per generar immunitat. "Les nostres esperances de control s'han de basar encara en la protecció personal, en l'ús de mascaretes, en les mesures higièniques i en la distància de seguretat", ha dit.En relació a les persones que se salten les normes de confinament o no respecten les normes de seguretat, Simón ha alertat dels riscos evidents si no se segueixen aquestes mesures. "El que han viscut els professionals sanitaris i la població no ho podem oblidar tan ràpid. Tenim prop de 27.000 morts", ha dit el doctor, que ha insistit que una cosa és anar poc a poc cap a la normalitat, però ha demanat "no oblidar" la situació que s'ha passat. "Hem de mantenir la percepció del risc, perquè si ens infectem nosaltres pot morir gent del nostre entorn", ha dit.

