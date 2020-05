La CUP demana informació al Parlament sobre l'adjudicació de contractes de la ILC dirigida per Borràs

La CUP ha demanat informació al Parlament sobre l'adjudicació de contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) quan Laura Borràs n'era la directora. Segons han informat els cupaires a través d'un comunicat, "cal que es vagi al fons de la qüestió i s'aclareixin les ombres de dubtes" sobre la gestió de la portaveu de JxCat al Congrés al capdavant de la institució. Especialment després de l'informe de la Sindicatura de Comptes que detecta irregularitats en contractes menors i la causa oberta al Tribunal Suprem. La CUP considera que les explicacions de Borràs a la comissió de Cultura no són suficients i demana una "major claredat"."Conscients que tant l'Estat com diverses forces polítiques han utilitzat la corrupció per fer guerra bruta contra el moviment sobiranista a Catalunya, també és cert que en diferents ocasions determinades forces polítiques han fet servir aquesta guerra bruta per tapar casos de corrupció duts a terme en el si del seu partit. Que la corrupció no tapi la guerra bruta de l'estat i que la guerra bruta no tapi la corrupció", defensen els cupaires.Per aquest motiu, han presentat una sol·licitud de documentació al Parlament d'acord amb l'article 6 del reglament de la cambra catalana. Concretament, demanen una còpia del contracte programa i el programa d'actuació, d'inversió i de finançament de la ILC dels anys 2018, 2019 i 2020; una còpia de l'auditoria biennal aprovada el 31 d’octubre del 2019; una còpia de l'inventari de l'immobilitzat de la ILC; i una còpia del permís d'ocupació temporal gratuït a favor de la ILC de l’edifici propietat de la Generalitat de Catalunya on hi ha la seu de la institució.Segons la CUP, la justícia espanyola actua de part i, per tant, "cal analitzar detalladament totes les proves presentades per la Fiscalia per desgranar el gra de la palla i aclarir si hi han hagut pràctiques irregulars en l'adjudicació de contractes per part de Laura Borràs".El partit anticapitalista conclou que "el reconeixement, la reparació i les garanties de no repetició són passos imprescindibles per corregir i assumir les responsabilitats polítiques pertinent".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor