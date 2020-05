Guanyem i el PSC encara no han tancat un acord a Badalona per evitar que Albiol sigui alcalde

Quan falta una hora perquè comenci el ple municipal d'investidura del nou alcalde o alcaldessa de Badalona, Guanyem i el PSC encara no han tancat un acord que barri el pas a Xavier García Albiol (PP) a l'alcaldia.La distància entre el PSC i Guanyem Badalona en Comú s'ha mantingut des de la renúncia de Pastor. Hi havia interessos contraposats. Els socialistes pretenien conservar l'alcaldia i el grup de Sabater advertia el PSC que aquesta vegada no cediria en el darrer moment. Diumenge, però, Rubén Guijarro -successor de Pastor- i Sabater van mantenir una conversa per destensar la situació. Els socialistes es van moure -van deixar de vetar la figura de l'exalcaldessa- i Guanyem es va veure obligat a actuar per trobar-se còmode en l'acord.La proposta dels socialistes és que l'exalcaldessa sigui investida i ostenti el càrrec fins al novembre del 2021 i que aleshores sigui Guijarro qui assumeixi el relleu. Aixecat el veto a Sabater, la dirigent també s'ha obert a acceptar una fórmula per repartir-se l'alcaldia en un govern del qual també en formaran part ERC -els seus tres regidors es van presentar a la llista de Sabater-, Badalona en Comú Podem (comuns) i JxCat. El desacord, però, se centra ara en el temps que Sabater i Guijarro han d'ostentar l'alcaldia. Guanyem Badalona demana sis mesos més perquè els socialistes ja han governat prop d'un any des del juny passat, quan Àlex Pastor va ser investit.Aquests sis mesos de mandat, doncs, són la clau per determinar si es torna a repetir un acord entre les dues formacions per barrar el pas a Albiol o bé si l'exalcalde recupera la vara cinc anys després d'haver-la perdut.Tot plegat, mentre Societat Civil Catalana pressiona el PSC. Per a l'entitat, "seria un greu error deixar la quarta ciutat de Catalunya sota tutela independentista", en referència a un govern de Guanyem Badalona. Per això, han demanat als socialistes "explorar" alternatives a investir Dolors Sabater com a alcaldessa.

