L'equilibri entre llibertat i seguretat, a debat

La pandèmia del coronavirus i la seva gestió ha tornat a posar sobre la taula el fràgil equilibri entre llibertat i seguretat



💬 Quin és el model? En parlarem dimarts amb @XavierAntich, @Laia_Serra_ i @mercemolist



Segueix les converses des del confinament! 📺 pic.twitter.com/Z8bLxKV62z — Òmnium Cultural (@omnium) May 9, 2020

De l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York a la crisi de la Covid-19 . Gairebé dues dècades en les quals el món ha vist retallades les seves llibertats a canvi d'una promesa de seguretat. D'aquesta dicotomia en parlaran aquest dimarts el filòsof i escriptor Xavier Antich, l'advocada Laia Serra i la periodista Mercè Molist en el marc d'un debat promogut per Òmnium.L'acte, organitzat per l'entitat sobiranista en el marc de la campanya Converses des del confinament, es podrà seguir a partir de les set de la tarda via streaming pel canal de YouTube d'Òmnium.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor