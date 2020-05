La Cambra demana a tots els grups de Badalona que s'arromanguin per afrontar la Covid-19

Aquest dimarts hi ha convocat el ple del consistori badaloní per elegir el nou alcalde de la ciutat després de la dimissió d’Àlex Pastor . Amb aquest motiu, la Cambra de Comerç de Barcelona ha posat deures a totes les forces polítiques el màxim consens per fer front a la Covid-19. El president de la delegació del Barcelonès Nord de la Cambra, Pere Alemany, ha escrit una carta a tots els grups municipals en aquest sentit.La Cambra reclama al nou consistori una resposta clara a les dificultats de la crisi sanitària sobre el teixit econòmic i treballar activament per a la reactivació del comerç local i mantenir els llocs de treball. Alemany ha demanat que l'Ajuntament doni el màxim suport a les famílies que han perdut éssers estimats com a resultat de la pandèmia i ha proposat organitzar una jornada de dol a la ciutat. A mig i llarg termini, la Cambra considera que el govern municipal ha d'aplicar mesures per fer de Badalona un referent en sectors clau com la salut, l'alimentació, la metal·lúrgia i les indústries culturals i creatives.Des de la Cambra es demana al consistori badaloní millorar l'atractiu dels seus polígons industrials orientant-los cap a les noves oportunitats de la indústria 4.0 i establir sinèrgies amb les universitats ubicades al Barcelonès Nord com la UPC, la UAB i la UB. En matèria educativa, impulsar la creació d'n Consell Local de Formació Professional de Badalona i modernitzar les famílies professionals cap a sectors d'oportunitat futura relacionats també amb la idústria 4.0.Demana també definir els usos per als edificis municipals actualment en desús, amb criteris de millora de l'activitat econòmica, així com liderar amb Sant Adrià del Besòs la reordenació del front litoral en l'àmbit de les Tres Xemeneies incorporant iniciatives que beneficiïn la ciutat de Badalona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor