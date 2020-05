El 98,7% de casos lleus de coronavirus produeix immunitat

Un estudi preliminar impulsat per l’Hospital Mount Sinai de Nova York amb una quinzena de prestigiosos metges (entre ells el català Carlos Cordón) ha determinat que el 98,7% de casos lleus de coronavirus generen anticossos que donen immunitat a les persones infectades.La investigació es va fer a més de 1.400 persones i el resultat voldria dir que tots els que han passat la Covid-19 podrien fer vida normal, sense risc de tornar-se a contagiar. De les 624 persones amb un positiu confirmat per PCR que van formar part de l'estudi, només tres no van generar anticossos.Tot i el resultat, l'estudi publicat a MedRxiv encara ha de ser aprovat per la comunitat científica i encara s'ha de descobrir quant temps aguanten aquests anticossos dins el cos dels contagiats.

