Els viatgers que arribin a Espanya hauran de fer quarantena

Els viatgers que arribin a Espanya des de l'estranger hauran de guardar quarantena els 14 dies següents a la seva arribada, segons una Ordre de Ministeri de Sanitat publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que serà efectiva a partir de divendres que ve, 15 de maig, i estarà vigent durant l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.Espanya segueix així l'estela de gran part dels seus veïns europeus, que han establert períodes de quarantena de 14 dies als viatgers que entren en els seus territoris. A Espanya, aquesta mesura s'ha aplicat a les autoritzacions excepcionals atorgades per a les repatriacions d'espanyols i residents a Espanya procedents d'Itàlia. Ara es farà amb tot viatger internacional, tot i que hi haurà excepcions.Segons argumenta el govern espanyol, "la favorable evolució de la situació epidemiològica" a Espanya i l'inici de la desescalada "fan necessari reforçar les mesures de control, de manera que tenint present la distribució mundial de virus i en base a el principi de precaució, es considera necessari aplicar a les persones que procedeixin de l'estranger la necessitat de realitzar una quarantena durant 14 dies".Durant aquest període de quarantena, els viatgers hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, i hauran de limitar els desplaçaments a l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, i altres desplaçaments per motius de força major o situació de necessitat. En tots els casos serà obligatori l'ús de mascareta.D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha signat una ordre que estableix que només podran entrar a l'Estat per ports i aeroports ciutadans espanyols, residents habituals i persones que acreditin motius laborals. La mesura, publicada al BOE, afecta també els països de l'Espai Schengen i estarà en vigor fins el 24 de maig, tot i que és ampliable.S'aplicarà, igual que la quarantena obligatòria, a partir del 15 de maig. Segons l'ordre, queden fora de la restricció treballadors transfrontereres, professionals sanitaris o que tenen cura de persones grans que vinguin a exercir la seva activitat laboral, així com les que acreditin causa de força major. Aquestes limitacions tampoc s'apliquen al transport de mercaderies.S'assegura la prestació dels serveis de transport marítim i l'activitat pesquera, així com el personal aeronàutic necessari per portar a terme les activitats de transport aeri comercial. Ara bé, aquestes persones hauran de tenir assegurada la immediata continuació del seu viatge.També queden exceptuades les persones estrangeres acreditades com a membres de missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals assentats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a les seves funcions oficials.L'ordre també estableix que per evitar recórrer al procediment de denegació d'entrada caldrà la col·laboració amb els operadors de transport de viatgers i amb les autoritats de la resta d'estats membres i associats a l'Espai Schengen. La mesura es notificarà als estats membres de la UE, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i al Consell

