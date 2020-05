Laporta ja prepara la candidatura per tornar a presidir el Barça

Joan Laporta va confirmar aquest dilluns a TV3 que ja està "treballant" per presentar-se a les eleccions del Barça del 2021. L'expresident assegura que li fa "il·lusió" gestionar "un període amb jugadors que ja he tingut i que els queden 3 o 4 bons anys". A més, va assegurar que "estic treballant amb professionals de la meva confiança per trobar-nos el Barça dels 3 bilions: un de deute, un de despeses i ja veurem si un d'ingressos llavors".En aquest procés per tornar a presidir el club, Laporta va afirmar que ha pensat en les persones que l'acompanyaran per poder implementar el seu "model de club". Així, com a entrenador té un nom clar: "El que m'agradaria és el retorn de Pep Guardiola, però tots sabem que això és una decisió molt personal". Al mateix temps, veu amb bons ulls Xavi Hernández: "És ell qui ha de decidir quin és el seu moment i segur que tard o d'hora acabarà entrenant el Barça".Sobre la situació actual del futbol per la pandèmia, Laporta va afirmar al Tot es mou de TV3 que "m'agradaria guanyar la Lliga, però al camp. Si el Barça la guanya sense jugar benvingut sigui, però no és el que volem els culers. Penso que s'ha de jugar amb totes les mesures de protecció per als jugadors i crec que s'acabarà fent". A part, també va apuntar que jugar sense públic tampoc és "el més desitjable, però estem en una pandèmia i ho hem d'entendre".Finalment, sobre la presó preventiva de Sandro Rosell, va explicar que la va trobar "molt injusta i desproporcionada, i així li vaig dir". En aquest sentit, Laporta creu que "no per ser president del Barça has d'anar a la presó", però sí que "un president del Barça compromès amb el procés potser pot córrer més riscos si hi ha algú amb poder antidemòcrata que pugui anar a per ell".

