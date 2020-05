Els pacients amb coronavirus en llits baixen al 10% al Vall d'Hebron

El nombre de pacients amb Covid-19 en llits d'hospitalització a Vall d'Hebron s'ha anat reduint en les últimes setmanes i, a l'Hospital General, ha passat de representar el 95% en els moments més durs de la pandèmia al 10% actual. "L'hospital es va transformar en dues setmanes, ens ho expliquen i no ens ho creiem. Érem un hospital completament diferent i orientat al pacient que ens entrava per la porta, que era amb Covid-19", afirma la subdirectora assistencial, la doctora Rocío Cebrián, en una entrevista a l'ACN sobre com recuperen l'activitat no Covid-19, la combinen amb els pacients amb la malaltia i no baixen la guàrdia davant eventuals rebrots. "La desescalada ambulatòria és el nou repte, sobretot per mantenir la distància", destaca.Els llits d'hospitalització de pacients amb Covid-19 s'han reduït fins al 10%, però la baixada a les unitats de cures intensives (UCI) va més lenta. L'hospital té una capacitat basal de cures intensives de 56 llits i, en els moments en què la pandèmia va impactar de manera més virulenta, els van quadruplicar i van arribar als 200. Ara, Vall d'Hebron té una vuitantena de llits d'UCI -encara bastant per sobre, per tant, de la capacitat basal- i dues terceres parts són per a pacients amb Covid-19, assenyala la doctora Cebrián.A l'Hospital Infantil i el de la Dona, actualment no hi ha pacients amb Covid-19. Aquest és el centre de referència a Catalunya per a les dones embarassades amb coronavirus que hagin de donar a llum i actualment no hi ha cap gestant contagiada a l'hospital. Això sí, es manté una zona separada de la resta per a les dones embarassades amb el virus que puguin arribar.A l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, tampoc hi ha ara pacients amb coronavirus després d'haver albergat llits de cures intensives (UCI) i d'hospitalització per a pacients amb la Covid-19.La subdirectora assistencial afirma que l'hospital està recuperant a "bon ritme" les operacions amb ingrés i explica que han restaurat un 90% d'aquesta activitat quirúrgica. Pel que fa a la cirurgia major ambulatòria, Vall d'Hebron l'ha reprès aquesta setmana en un 30% aproximadament. En general afecta patologies més benignes i s'han prioritzat les operacions de malalties més greus.Tots els pacients que s'han d'operar amb anestèsia són sotmesos a una prova PCR per descartar que estiguin contagiats del coronavirus. Si el resultat és negatiu, ingressen per a la cirurgia, però si és positiu es demora l'operació si és possible. Una cirurgia és contraindicada en els pacients contagiats ja que el postoperatori pot ser més complicat que en cas de no tenir el virus.L'hospital treballa per recuperar les proves diagnòstiques i les consultes externes, que habitualment representen un gran volum d'activitat i que amb l'emergència sanitària per la pandèmia es van haver d'ajornar pràcticament totes. Es van continuar fent aquelles visites que no podien esperar, sobretot oncològiques, i es van mantenir els tractaments que no es podien ajornar.Les visites que es van haver de suspendre de forma presencial s'han intentat resoldre durant aquestes primeres setmanes per trucada o de forma telemàtica i les que no es podien fer a distància, s'han reprogramat.El dilluns de la setmana que ve està previst que hi hagi més activitat ambulatòria. Les primeres visites continuaran sent presencials perquè han conèixer el pacient, destaca la doctora Cebrián. Les de seguiment i les successives, la meitat es faran de forma presencial i la resta, de forma telemàtica. L'objectiu és que hi hagi menys volum de pacients a l'hospital per mantenir les distàncies físiques."La nostra voluntat és que les visites telemàtiques representin un major percentatge que abans de la pandèmia", subratlla la subdirectora assistencial de Vall d'Hebron, que continua: "Quan per prendre una decisió necessitem explorar el pacient i veure com està, no es pot fer de forma telemàtica. Però si amb la informació que explica i les proves que se li han fet, com analítiques o radiografies, es pot prendre una decisió, aquest tipus de visita telemàtica es quedarà".L'Hospital Vall d'Hebron, com tots els centres catalans, ha canviat físicament amb la pandèmia i ha separat aquelles plantes d'hospitalització i UCI per a pacients amb Covid-19 de la resta. A Urgències, es manté el triatge a l'entrada per a pacients amb símptomes de la malaltia. A més, els professionals que atenen pacients amb coronavirus no atenen els d'altres patologies.La doctora Cebrián explica que estan notant que els pacients tenen por de contagiar-se a l'hora d'anar a l'hospital i recorda que a les àrees ambulatòries s'estan prenent les mesures d'higiene, de protecció i per garantir les distàncies. "El missatge és que han d'estar tranquils. Les zones Covid-19 estan molt acotades i els professionals que hi treballen no atenen després pacients amb altres malalties. També fem les proves per detectar el virus en els pacients que han d'ingressar. Estem buscant activament que no tinguin el virus", afirma.Una de les extensions de l'hospital per fer front a l'emergència sanitària va ser el pavelló Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d'Hebron, que es va habilitar per atendre pacients amb coronavirus. Des de fa unes setmanes s'ha transformat en un hospital de dia polivalent per atendre pacients sense el virus. La subdirectora assistencial explica que han demanat a l'Ajuntament de Barcelona que en puguin disposar al màxim de temps possible.Una part del pavelló manté la infraestructura que es va muntar per a pacients amb Covid-19 per si és necessària en eventuals rebrots. A l'hospital, també reserven llits d'UCI i una planta d'hospitalització que podrien obrir "demà mateix" si fos necessari, així com una zona d'urgències.Tot i la possibilitat de rebrots que implica el desconfinament, la doctora Cebrián indica que ara com ara no han notat un increment de pacients amb símptomes de Covid-19, sinó que continuen baixant. "En la darrera setmana hem ingressat entre cap i dos pacients al dia. Va a la baixa. No hem notat cap repunt però n'estem pendents cada dia", assegura.La doctora Cebrián afirma que la gestió que han fet des de l'hospital de la resposta a la pandèmia ha estat "bona". "La sensació aquells dies era que havíem de córrer, córrer, córrer per donar resposta als pacients que arribaven. Tot l'hospital va apostar per aquest canvi; sabíem què havíem de fer i què esperava la població i ens vam poder transformar", subratlla."La desescalada és complexa, primer perquè està sent més lenta i segon, perquè no sabem quin volum de Covid-19 quedarà. Anem setmana a setmana mirant que no repunti el coronavirus i que vagi baixant. Anem desmuntant però deixant una reserva per si hem de tornar enrere", assenyala.

