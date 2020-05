Rovira considera l'estat d'alarma «un dels atacs més forts després de l'aplicació del 155»

Rovira, que ha considerat que en una fase de postpandèmia com l'actual hi ha altres eines que poden ser més eficaces que l'estat d'alarma, ha criticat també la “militarització” de l'inici de la crisi, o el “protagonisme” que s'ha donat al Ministeri de Defensa. També ha lamentat la “improvisació constant” o “el retard en la presa de decisions que costa vides en una crisi com aquesta”.Tot plegat, ha dit la número dos dels republicans, ha donat una “perspectiva” a l'aplicació de l'estat d'alarma que “des de Catalunya s'ha viscut moltes vegades també molt ultranacionalista espanyola”.És en aquest context en el qual Rovira situa el no d'ERC a l'última pròrroga de l'estat d'alarma. Un “toc d'atenció” que espera que serveixi perquè el govern de Pedro Sánchez s'avingui a fer un canvi en les seves polítiques. Els republicans han anunciat aquest dilluns un pla de tres mesures que farien canviar el seu vot a la pròxima proposta de pròrroga si l'executiu espanyol les acceptés.D'altra banda, la secretària general d'ERC ha parlat també, en clau catalana, de l'escenari electoral. Rovira ha afirmat que el seu partit no ha demanat eleccions, però sí ha recomanat a Junts per Catalunya “seure a parlar-ne”. La republicana ha recordat que “el tempo electoral” no està “en mans” del president de la Generalitat, Quim Torra, pendent d'una sentència d'inhabilitació del Tribunal Suprem que forçaria els nous comicis.Per això ha considerat que valdria més que els dos socis de govern en poguessin parlar per anticipar-se a escenaris que puguin ser més adversos. Conscient de la dificultat que comporta la crisi del coronavirus, Rovira ha considerat que el més prioritari és acordar “mesures per facilitar la vida, per ajudar, per estar al costat de la gent, per assumir aquestes necessitats que són reals al nostre país”. Però més enllà d'això ha afirmat que el seu partit no pot “defugir de l'agenda política i del context polític”, i per això ha reclamat “sense data, sense pressió” al seu soci de Govern “seure i parlar”.