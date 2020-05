Més de 3.000 familiars de morts per coronavirus es querellen contra el govern espanyol

Once advocats de tota Espanya han presentat aquest dilluns una querella davant el Tribunal Suprem en representació de més de 3.000 familiars de morts pel nou coronavirus contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els seus 22 vicepresidents i ministres per un possible delicte d'homicidi imprudent en la gestió de la pandèmia.La querella s'ha presentat davant la Sala Segona del Tribunal Suprem contra tots els membres del Consell de Ministres per "un número no determinat encara de delictes d'homicidi per imprudència greu" en haver permès, per acció o per omissió, l'extensió de la pandèmia i la mort de milers de persones.Els signants de la querella, que representen a 3.268 persones, han advertit que es podria ampliar per a incloure els delictes de prevaricació i omissió del deure de socors, entre altres, així com incloure al director del Centre de Coordinació d'Emergències de Sanitat, Fernando Simón, i altres assessors de Sanitat com a cooperadors necessaris.Entre altres qüestions, en el text es denuncia "la irresponsable i negligent inacció i actuació tardana i nefasta" per part dels 23 membres del govern central en la gestió i evolució de la pandèmia pel nou coronavirus."Una crisi sanitària", diu el text, "que, a banda de tardana, ha estat contínuament trufada de decisions i ordenis verbals, contradictòries amb les mesures previstes per al fre dels contagis, la qual cosa al seu torn ha contribuït de manera poderosa al desproporcionat increment del nombre de víctimes que, possiblement, es van contagiar en els mateixos centres sanitaris, en els quals es van produir dantesques escenes d'amuntegament de malalts, creant-se així un escenari perfecte per a la propagació del virus.

