Els 5 consells dels Mossos sobre els riscos de parlar amb desconeguts a les xarxes

Una persona desconeguda ha enviat una sol·licitud a través de les xarxes socials als teus fills adolescents? Han parlat amb algú que no coneixien per Instagram, Tik Tok o altres aplicacions? Poden semblar preguntes sense importància, però relacionar-te amb usuaris desconeguts té més riscos dels que probablement es pensa.Els ciberassetjadors i els depredadors sexuals utilitzen les apps i webs de moda entre els adolescents per apropar-se a ells i buscar possibles víctimes. Així doncs, el que al principi sembla una conversa innocent amb una persona que no coneixies, pot acabar derivant en xantatge, assetjament i extorsió.I com es pot detectar si l'usuari amb qui parlen els adolescents és un possible delinqüent? Ahem parlat amb el caporal Guillem Goset, de l'Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, perquè ens ho expliqués i ens donés consells sobre com actuar en aquests casos.

