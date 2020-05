La pandèmia provoca la primera gran divisió dins l'empresariat espanyol

alertat que aquesta mesura pot "precipitar" el tancament de moltes empreses, i ha lamentat

La crisi sanitària està generant canvis sobtats, també en el terreny dels agents econòmics. L'acord signat ahir pel govern espanyol, la CEOE i els sindicats CCOO i UGT sobre l'ampliació dels ERTO més enllà de l'estat d'alarma aconseguit una cosa fins ara impensable: que les patronals catalana i madrilenya -la CEIM-, sovint en sintonies diferents, vagin de la mà i es mostrin crítiques al mateix temps amb una decisió adoptada per la CEOE, la gran organització empresarial espanyola.Dins la geopolítica de la patronal espanyola, els empresaris catalans i els madrilenys solen discrepar, sobretot en els aspectes més desvinculats del terreny estrictament patronal. Aquest cop, però, Josep Sánchez Llibre, el president de Foment, i el líder dels empresaris madrilenys, Miguel Garrido, són al mateix bàndol.Des de Foment consideren que el seu posicionament crític amb l'acord del govern de Pedro Sánchez amb la CEOE i els sindicats deixa sense arguments la crítica que se sol fer precisament des de cercles empresarials madrilenys contra una patronal catalana suposadament dúctil amb l'executiu format pel PSOE i Unides Podem i massa conciliadora amb les grans centrals sindicals. La relació personal entre Sánchez Llibre i el president de la CEOE, Antonio Garamendi, és bona.A la patronal catalana es considera que les relacions amb la CEOE no patiran per aquesta discrepància puntual, ja que Foment ha tingut cura de subratllar el seu suport a la negociació de la CEOE amb el govern de Pedro Sánchez i els altres agents socials. Però a ningú se li escapa la transcendència d'aquesta topada. La nota feta pública per Foment del Treball , situant l'acord pels ERTO com un mecanisme "insuficient i perjudicial" per a les empreses, va explicitar el desacord intern dins la gran patronal espanyola. Els empresaris catalans consideren que l'ampliació dels expedients temporals d'ocupació fins al 30 de juny no resol el problema, ja que les causes de força major subsistiran més enllà d'aquesta data. Aquesta posició és compartida per bona part dels agents econòmics vinculats als sectors més productius i lligats a l'hostaleria i al turisme, com el Gremi d'Hotels, als quals els tocarà més el rebre els propers mesos.Foment del Treball i la madrilenya CEIM, en consonància amb els sectors turístic, d'hostaleria i automoció, volen que es mantingui la vigència dels procediments d'ERTO per força major i per causes econòmiques com a mesura més eficaç per entomar la crisi econòmica. Tots ells van fer sentir la seva veu en els òrgans de direcció de la CEOE els darrers dies, quan encara no es coneixien els detalls de l'acord signat ahir.Sobre les obligacions i sancions per a les empreses durant els sis mesos després del reinici de l'activitat, Foment haque no s'hagin exclòs els "supòsits per causes objectives". També ha aprofitat per demanat que cada empresa tingui la llibertat de decidir en funció de la situació. De moment, el cas ha obert una bretxa entre dins del món empresarial en plena crisi sanitària.

