Madrid insisteix i vol passar a la fase 1 dilluns vinent

La Comunitat de Madrid presentarà dimecres a Sanitat l’informe per demanar passar a la fase 1 dilluns que ve. Fonts del govern autonòmic, asseguren que aquest mateix dilluns s’ha començat a actualitzar la documentació i que estan convençuts que el Ministeri acceptarà la seva petició.La de Madrid és la única comunitat va quedar divendres completament exclosa de la fase1. La polèmica per la petició va provocar, fins i tot, la dimissió de la directora de Salut Pública, Yolanda Fuentes. Madrid va enviar el document in extremis i sense signar.Les mateixes fonts detallen que el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha demanat verbalment el pas a la següent fase durant la reunió interterritorial d’aquesta tarda però que ho farà formalment quan s’entregui la documentació.Durant la seva intervenció, també ha defensat que l’ús de les mascaretes i altres mesures d’autoprotecció seran fonamentals durant la desescalada.La previsió és que l’executiu espanyol ho decideixi “entre divendres i dissabte”. La presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat en una entrevista a Onda Cero aquest dilluns que la comunitat “està preparada” per afrontar la següent etapa i que estan treballant per avançar.Ayuso també ha defensat la gestió del seu govern durant la crisi i ha anunciat que estan estudiant establir la obligatorietat de dur mascaretes, també en espais públics on hi hagi contacte amb altres persones

