Foment titlla l'acord del govern espanyol amb els agents socials de «perjudicial» per les empreses

Foment del Treball Nacional ha qualificat l'acord del govern espanyol amb la CEOE, CCOO i UGT "d'insuficient i perjudicial" per a les companyies, especialment per als sectors intensius en mà d'obra. La patronal ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez "està posant en risc la llibertat d'empresa" i no està responent "de manera proporcional" a les actuacions del sector privat.En referència a l'ampliació dels ERTO fins al 30 de juny, Foment ha advertit que les causes de força major subsistiran més enllà d'aquesta data. Pel que fa a les obligacions i sancions en cas que no es mantingui l'ocupació sis mesos després del retorn a l'activitat, la patronal ha alertat que aquesta mesura pot "precipitar" el tancament de moltes empreses.La patronal ha advertit que moltes companyies continuaran en una situació "molt complexa" un cop s'acabi l'estat d'alarma, després de mesos sense facturar i amb una demanda a nivells mínims. "Per facilitar al viabilitat de les empreses i evitar la destrucció massiva d'ocupació a través d'altres mecanismes traumàtics com els ERO o concursos de creditors, és necessari mantenir la vigència dels procediments d'ERTO per força major i causes econòmiques més enllà de la finalització de l'estat d'alarma", ha reclamant Foment a través d'un comunicat.En referència a les obligacions i sancions per a les empreses durant els sis mesos després del reinici de l'activitat, Foment ha lamentat que no s'hagin exclòs els "supòsits per causes objectives" i ha demanat que cada empresa tingui la llibertat de decidir en funció de la situació econòmica, tècnica, organitzativa o de producció."No és possible establir un marc tan estricte i aliè a la realitat de l'empresa, limitant fins a tal punt la seva capacitat de prendre decisions responsables i compromeses amb els treballadors, proveïdors i clients", ha criticat. La patronal dona suport al procés negociador de la CEOE i espera que puguin adoptar "mesures addicionals" per a les empreses.

