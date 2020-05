FOTOS 70 anys d'història de SEAT a través de 15 models icònics [Vol. 1]

SEAT celebra els seus setanta anys coincidint amb el llançament de la quarta generació del León, que completa l'oferta de models i motoritzacions més extensa de la història de la marca. Una oferta que, gràcies a l'èxit comercial de la gamma SUV, ha situat a SEAT a resultats històrics de vendes i beneficis el 2019.Una història en la qual comencen a prendre protagonisme nous capítols, com el de la micro-mobilitat i la mobilitat elèctrica. En aquest sentit, SEAT llançarà el 2020 i 2021 nous models elèctrics i híbrids endollables, que se sumaran a la versió elèctrica de l'SEAT Mii, ja a la venda: la nova família del León, que compta amb una versió PHEV; el Tarraco PHEV i el recentment presentat CUPRA Formentor, que disposarà d'una variant híbrida elèctrica endollable. Finalment, el-Born acompanyarà el Mii electric com el segon vehicle 100% elèctric de la companyia.Però els fonaments d'aquesta història neixen fa setanta anys i dibuixen un camí ple de models emblemàtics que van marcar una fita en la seva època. Aquest és un recorregut per alguns d'ells: comencem amb cinc. En repassarem fins a 15.

