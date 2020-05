Espanya, líder mundial en consum de plataformes durant la pandèmia

El gràfic on es mostra l'increment de consum de plataformes en els diferents països després de les mesures de confinament Foto: JustWatch

Les plataformes digitals són el refugi de milions de persones arreu del món en el marc del confinament per la crisi del coronavirus. Tot el planeta ha trobat consol en el consum de milers de pel·lícules, sèries, documentals i altres serveis a Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO i companyia. Els números i l'increment de visualitzacions són estratosfèrics, arribant a cotes històriques. Aquest fet contrasta amb la situació general de precarietat de l'audiovisual i de la producció i distribució de pel·lícules de la manera més clàssica, a les sales de cinema. Segons el servei de monitorització de contingut a les plataformes en streaming JustWatch , Espanya ha estat el país líder en consum d'aquests serveis en els moments més crítics de la pandèmia i del confinament total. Les dades assenyalen pics històrics de diverses plataformes, però el país al complet supera França, Itàlia, el Regne Unit i fins i tot els Estats Units. El mateix servei de JustWatch diferencia els inicis dels confinaments totals de cada país i tot i això, l'estat espanyol es manté líder en consum, amb un màxim històric d'un increment de fins al 275%.Netflix es manté, amb diferència, com la plataforma que més ha vist augmentada el consum des de l'inici de la pandèmia en termes globals. Fins a un 332% d'increment, amb sèries com La casa de papel, Tiger King o The Last Dance, estrenades durant el confinament. Disney Plus ha aterrat amb força, plataforma que va arribar a les pantalles de tot el planeta quan diversos països ja es trobaven en confinament.Segons les dades globals, se situa com el segon servei amb un increment més fort, un 290% més. Aquesta xifra és enganyosa, ja que abans de la pandèmia no existia Disney Plus com a tal, però se li sumen dates a països com els Estats Units, que van entrar més tard en confinament. Amazon Prime Video suma un 266% més i Hulu, amb servei exclusiu al continent nord-americà, fins a un 259% d'increment.

