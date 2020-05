Crítiques contra Iglesias per donar suport a la professió dels pallassos amb una imatge del Joker

Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto. pic.twitter.com/Uk6R2pAjnZ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) May 11, 2020

Pues el de la foto que has elegido es un criminal psicópata. No se, nene... — MJLB 🏴Molòn labé! (@malobo14) May 11, 2020

Gabi, Fofó, Miliki, Rody... mira que tenías un montón de referentes de payasos buenos en España para poner y vas y pones de ejemplo un «payaso» psicópata. Si es que lo llevas en los genes. — El Informe (@Cerni_report) May 11, 2020

Un dels pallassos més famosos de la història és el Joker, el malvat protagonista de la saga de còmics, videojocs, sèries i pel·lícules de l'univers de Batman. Tot i ser un pallasso, no és precisament un referent de la professió, ja que és un psicòpata assassí. Sota aquesta premissa ha criticat la xarxa al vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, que ha volgut defensar els pallassos a Twitter amb una imatge del Joker de Joaquin Phoenix.Iglesias ha respost a través de la xarxa social al diputat de Ciutadans, Marcos de Quinto, qui l'havia titllat de "pallasso" per defensar una renda bàsica universal. Tot i la intenció d'Iglesias de donar suport a la professió, la xarxa ha carregat contra ell per representar tot el gremi a través del personatge dels còmics de DC.

