La Guàrdia Civil denuncia Iberia per un vol ple i sense respectar les distàncies de seguretat

un sistema de aire y filtros HEPA efectivos al 99,9% contra virus y bacterias. Estamos a tu disposición para cualquier duda. Muchas gracias. Un saludo. /2 — Iberia Express (@iberiaexpress) May 10, 2020

El polèmic vol d'Iberia entre Madrid i les Illes Canaries ha acabat amb una denuncia per part de la Guàrdia Civil. Després que diversos usuaris denunciessin a les xarxes que el vol anava ple i sense respectar la distància de seguretat entre els passatgers, el cos ha pres mesures contra la companyia.Segons han confirmat des del cos, agents de l’institut armat van comprovar a peu de pista els incompliments de l’article 14 del decret d’alarma, que fixa les mesures a prendre als serveis de transport. Facua-Consumidors en Acció també ha presentat una denúncia contra la companyia a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).La companyia, per la seva banda, ha defensat que aplica totes les mesures de seguretat als seus avions per protegir clients i treballadors –amb mascaretes a bord i un reforç de la neteja-. També al•leguen que el bloqueig del seient central és una mesura “innecessària” perquè les característiques dels avions fan que tingui un risc de contagi “baix”.Segons la companyia, els avions porten inclòs un sistema d'aire que permet la seva renovació cada dos o tres minuts, la qual cosa suposa “una eficiència del 99,9%” contra virus i bacteris, per la qual cosa el risc de contagi és baix, asseguren. A més, han reforçat la desinfecció i neteja diària i han eliminat els serveis com el càtering.Preguntat per la polèmica, Fernando Simón ha afirmat que el "risc real" depèn de si ha pujat algun passatger infectat a l'avió: "No sé d'on ve, d'on venen els viatgers... És difícil valorar el risc del vol, requereix conèixer més al detall la informació dels passatgers".

