El PDECat retreu a ERC la moció de censura a Cervera: «És inoportuna»

El portaveu del PDECat, Marc Solsona, ha retret a ERC que posi en marxa una moció de censura a Cervera per tal de foragitar l'actual alcalde, Ramon Augé, que ostenta el càrrec en representació de Junts per Catalunya (JxCat). "Entenem que ara no toca", ha recalcat Solsona en referència a la situació de crisi sanitària que travesa el país.Al llarg del dia, segons ha detallat el portaveu del PDECat, s'ha produït un contacte entre les cúpules del seu partit i la d'ERC. Segons Solsona, no té per què haver-hi cap "conseqüència" nacional de la moció de censura, però sí que existeix malestar a les files nacionalistes pel moviment que portarà Joan Santacana, representant dels republicans, a ser paer en cap de Cervera un any després de les eleccions.Amb tres regidors, JxCat va pactar el 2019 amb els dos edils del PSC i els dos de Solucions i Futur (SiF) -independents-, en un pacte que no va estar exempt de crítiques dins l'independentisme perquè ERC havia estat la força més votada amb quatre regidors. El març passat, SiF va sortir del govern i això ha motivat la moció de censura.ERC, amb quatre representants, la CUP -amb dos-, i SiF -també amb dos- presentaran la moció de censura a la Paeria de Cervera aquesta setmana, tal com ha explicat el Santacana. En aquest sentit, ha assenyalat que després de la sortida de SiF del govern municipal van començar les converses amb aquesta mateixa formació i els anticapitalistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor