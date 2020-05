Aznar surt al rescat de Díaz Ayuso: «És una defensora de la llibertat»

L'expresident espanyol José María Aznar ha sortit aquest dilluns al rescat d'Isabel Díaz Ayuso, qüestionada aquests dies per la seva gestió al capdavant de la gestió de la crisi santiària com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Aznar l'ha presentat com una "defensora de la llibertat", i ha vaticinat que omplirà pàgines de la història "en blanc", mentre que d'altres ho faran "en negre" quan es repassi l'etapa de la pandèmia.El referent del conservadorisme espanyol, ara de nou a primera fila des que Pablo Casado va assumir les regnes del PP, ha fet servir aquestes expressions en un acte a l'Aula de Lideratge de l'Institut Atlàntic, institució que dirigeix, i que s'ha fet de forma telemàtica. Aznar, en un moment determinat, li ha dit a la presidenta madrilenya que li enveja molt que "els fills de Chávez" la "insultin" tant. Ho ha dit recordant un comentari que li va fer un dia l'expresident nord-americà Bill Clinton, que li va dir que li envejava que fos tan atacat per Hugo Chávez, a qui ha titllat de "dictador".L'exlíder del PP Aznar ha aprofitat per presentar-se com un abanderat de la "llibertat", amenaçada com va passar en els anys trenta, "quan molta gent va perdre l'esperança", i ha advertit de la "catàstrofe econòmica i social" que vindrà. Díaz Ayuso, que insisteix en fer passar Madrid a la fase 1 tot i les reticències científiques - la seva directora de Salut Pública va dimitir per aquesta qüestió -, ha posat en valor la seva gestió enfront la crisi, des de la decisió de tancar les escoles a la comunitat a l'hospital creat a l'Ifema.Ha posat l'exemple dels hotels-salut com una mostra de la importància de la col·laboració pública-privada. "Espanya va actuar tard", ha assegurat. "Sempre ho diré", ha insistit, al mateix temps que evocava l'11-M perquè amb la pandèmia se n'han viscut "diversos" a nivell de víctimes. S'ha defensat de les crítiques rebudes del govern espanyol i s'ha mostrat sorpresa per aquest fet. Díaz Ayuso, a banda, ha afirmat que a Madrid és on es fan les polítiques més liberals d'Espanya i que això explica que Madrid "ha superat Catalunya en el PIB perquè tenim més empreses i més llibertat".La líder madrilenya s'ha queixat que el president espanyol, Pedro Sánchez, no ha respost a la seva proposta de mantenir una trobada i que tampoc contesta explícitament a les propostes que ella fa en les conferències de presidents. "Hi ha hagut molts xocs, i ens hem sentit molt sols", ha remarcat Díaz Ayuso, de la qual se n'ha parlat molt el cap de setmana per la portada que li ha dedicat el diari El Mundo.Aquest dilluns també ha aixecat polseguera amb l'error que ha comès en assegurar a Onda Certo que la D de la Covid-19 es devia al fet que el virus havia aparegut el desembre . Díaz Ayuso ja ha reconegut l'errada: la D ve de disease (malaltia).Des de l'inici de la pandèmia, Aznar ha estat políticament molt actiu, i la Fundació FAES que presideix ha llançat un seguit de consignes d'atac contra l'executiu de coalició de Sánchez amb un discurs molt catastrofista de cara al futur.Tant Díaz Ayuso com Casado són persones situades en l'òrbita de la FAES. Des de la factoria ideològica aznariana s'ha fixat una línia vermella d'actuació : cap acord que inclogui Podem. Aquesta és una obsessió d'Aznar i avui hi ha tornat amb la referència als "fills de Chávez". La pandèmia no l'ha estovat. Més aviat el contrari.

