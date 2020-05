Les pel·lícules estrenades online podran optar per primer cop als Goya

Els cinemes i les empreses productores de pel·lícules han patit les conseqüències de la crisi del coronavirus. Els premis cinematogràfics són els últims en aquesta cadena en veure modificada completament la seva funcionalitat. Els Goya no han estat una excepció. La Junta Directiva de l'Acadèmia de Cinema ha acordat "flexibilitzar", de manera "excepcional" i només per a la pròxima edició dels Premis Goya, la norma que estableix "l'obligada estrena en sales comercials i amb taquilla oberta al públic per optar als guardons", de manera que les pel·lícules estrenades online podran optar als guardons més importants de cinema espanyol, segons ha anunciat la institució en un comunicat."Davant la situació de crisi sanitària que viu el país i que ha suposat, entre altres conseqüències, el tancament de les sales i el consegüent ajornament i cancel·lació de nombrosos estrenes, les bases dels Goya 2021 acceptaran excepcionalment a aquells llargmetratges que tenien previst el seu estrena en sales i s'han vist o es veuran obligats a estrenar-se directament en plataformes de vídeo a la carta, a conseqüència de la pandèmia", ha anunciat la institució que presideix Mariano Barroso.No obstant això, des de l'Acadèmia de Cinema assenyalen que es tracta d'una mesura que afectarà "exclusivament" a la 35 edició dels Goya i que té un "caràcter eventual" i "acotat el període extraordinari" en què es troba Espanya, pel que matisen que "en el moment en què les sales de cinema puguin reobrir en condicions de seguretat i es restableixi l'exhibició, l'Acadèmia revisarà la mesura i podrà finalitzar-la, mantenint la norma de l'estrena en sales comercials per concórrer als premis".En aquest sentit, l'Acadèmia de Cinema ha recalcat la seva "defensa de l'experiència col·lectiva i única que suposa per a l'espectador gaudir de cinema a les sales". "Confiem en la força que comporta la trobada a elles del públic amb les pel·lícules", conclou el comunicat.Aquesta notícia arriba després que l'Acadèmia de Hollywood anunciarà a finals del mes d'abril una modificació de les normes per al lliurament dels Premis Oscar davant la pandèmia de la Covid-19 per la qual s'admetrà, de forma excepcional, la candidatura de pel·lícules que no hagin estat projectades als cinemes.