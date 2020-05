El PDECat fa costat a Torra i sosté que «no toca» fixar la data de les eleccions

Marc Solsona, portaveu del PDECat, ha demanat aquest dilluns a l'oposició que no faci entrar el país en una "ruleta de calendaris electorals". S'ha referit, amb aquestes paraules, a la pressió de l'oposició per tal que el president de la Generalitat, Quim Torra, posi data als propers comicis catalans. "El que necessitem és no entrar en aquest debat, no és pràctic ni productiu", ha destacat l'alcalde de Mollerussa en una roda de premsa telemàtica. La potestat de fixar les eleccions, ha insistit, és només de Torra.Preguntat sobre en quin punt es troba la reordenació de Junts per Catalunya (JxCat), ha apuntat que hi ha hagut algun "contacte", però que no s'ha reprès la negociació. "Encara que hi hagi molta pressa o insistència, ara ho hem de deixar aparcat", ha destacat Solsona, que ha demanat "responsabilitat". "Nosaltres el que hem de fer no és dedicar esforços en estratègies que no donin resposta a les necessitats de la gent, ens faríem un flac favor", ha insistit el dirigent independentista.Solsona ha indicat que es vehicularan propostes dirigides tant al Govern com al Congrés dels Diputats de cara a l'etapa de reconstrucció. "Tenim clar que hem de tenir molt en compte la veu del territori, a peu de carrer, i creiem que els posicionaments de cara a la nova etapa s'han de tenir en compte", ha assenyalat el portaveu del PDECat. S'han fet 24 reunions sectorials i 47 a nivell de vegueries per abordar la crisi sanitària amb els associats del partit, amb Marc Castells com a figura emergent.En el comitè nacional d'aquest dilluns també s'ha fet costat a Ramon Augé, encara alcalde de Cervera i que probablement ho deixi de ser arran d'una moció de censura que tenen enllestida ERC, la CUP i els independents que fins ara li feien costat. "No toca en plena crisi sanitària", ha ressaltat Solsona. JxCat, en aquests moments, disposa de les alcaldies a Cervera, Mollerussa i Les Borges Blanques a la demarcació de Lleida.

