Presó provisional pel gihadista detingut a Barcelona

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat aquest dilluns presó provisional per a l'home detingut la setmana passada a Barcelona per la seva suposada vinculació amb l'Estat Islàmic i que s'hauria radicalitzat durant l'estat d'alarma.Segons han informat fonts jurídiques, després de prendre declaració al sospitós, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 4 ha decretat la mesura de presó pels delictes d'enaltiment de terrorisme i autoadoctrinamient.El ciutadà va ser arrestat divendres passat després que els investigadors acreditessin que havia incomplert les restriccions de moviment per la "possible recerca d'objectius" contra els que atemptar.Segons la Guàrdia Civil, sobre el detingut existien "referències de la seva radicalització i afinitat a l'Estat Islàmic des de fa al menys quatre anys". Durant aquest període el procés s'havia mantingut "sota una aparença de discreció, tant des del pla físic com virtual, que en cap cas ho identificaven com un actor crític ".No obstant això, durant l'actual estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus ha estat quan aquest procés de radicalització s'ha vist culminant. Les darreres setmanes el detingut realitzava manifestacions públiques de la seva adhesió als postulats terroristes de l'Estat Islàmic i d'odi a Occident a través dels seus perfils de xarxes socials.Les hipòtesis policials inicials han vinculat que aquesta activació extrema de la seva activitat podria haver respost als diferents crides realitzades des de la direcció de l'Estat Islàmic perquè els actors solitaris assentats en terreny occidental, als quals ha demanat que es mobilitzin i facin atacs en els seus llocs de residència.

