La Fiscalia s'oposa a un permís de Jordi Sànchez del 5 de març

La Fiscalia ha presentat al jutjat de vigilància penitenciària un escrit d'oposició a un permís que la junta de tractament de Lledoners va atorgar a Jordi Sànchez el 5 de març. El ministeri públic manté el criteri que ha manifestat sempre en el cas dels presos polítics: el permís és prematur, injustificat i improcedent, i insisteix que l'intern no ha reconegut el delicte ni ha fet cap tractament específic per la sedició.El fiscal considera que el permís que va sol·licitar Sànchez és prematur perquè fa poc temps que és a la presó, tenint en compte la pena total de nou anys que ha de complir. Sosté també que el permís no està justificat, perquè el líder de la Crida "no ha assumit els fets delictius i no se'n penedeix" i tampoc ha fet cap tractament penitenciari per "superar els dèficits dectats".En el seu escrit, la fiscalia subratlla que l'intern reconeix els fets recollits en la sentència del Tribunal Suprem, però "això no suposa un reconeixement del delicte". El ministeri públic argumenta que Sánchez encara no ha entès que en un estat democràtic i de dret, "la realització de les seves aspiracions polítiques només es pot dur a terme per camins legals".

