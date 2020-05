La Moncloa vol activar un mecanisme extrajudicial perquè les aerolínies tornin els diners dels bitllets

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha assegurat aquest dilluns al Congrés que el seu ministeri treballa en un acord extrajudicial perquè els consumidors puguin recuperar els diners pagats per viatges que no han pogut fer fruit del covid-19.Segons Garzón malgrat que les aerolínies tenen l’obligació legal de tornar aquests diners, a l’hora de la veritat no hi ha mecanismes que les obliguin si no es va als jutjats, fet que obliga el consumidor a anar als jutjats. “És un recorregut tan costós en temps i diners que la majoria de la gent no el fa” i per tant “les aerolínies se’n van impunes.Garzón també ha recordat que en el cas dels viatges combinats –amb molts actors en un mateix procés- l’executiu ha optat per un sistema de bonus. En aquest casos, segons el ministre, el fet que la llei obligui a tornar els diners al consumidor feia que les agències haguessin de fer-se càrrec de tot el cost mentre que els proveïdors internacionals se n’escapaven. Això suposava la fallida de les agències, la respectiva suspensió de pagaments, i impedia que els consumidors acabessin recuperant els diners.Per aquest motiu, segons Garzón, el sistema de bonus permet que l’agència de viatge negociï amb l’usuari una alternativa a la devolució dels diners que pot ser utilitzada en el termini d’un any, i si no sí que es poden recuperar els diners. En aquest termini l’agència té temps de negociar amb els proveïdors internacionals i buscar una solució de la que se’n beneficien tan elles mateixes com els consumidors.

