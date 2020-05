Guanyem ultima la negociació amb el PSC per partir-se l'alcaldia de Badalona

Guanyem Badalona ultima un acord amb el PSC per partir-se l'alcaldia de la ciutat i barrar el pas al popular Xavier García Albiol. Quan falten poques hores pel ple d'investidura, que se celebrarà aquest dimarts, la candidatura de Dolors Sabater ha confirmat que veu amb bons ulls que els socialistes ja no la vetin com a candidata i que estan treballant per tancar un acord per compartir l'alcaldia amb Rubén Guijarro. Queden, però, serrells importants, com ara el temps en què cadascun ostentaria l'alcaldia.Sabater ha assegurat que està en condicions d'afirmar que demà tindrà els vots suficients per ser investida alcaldessa i que després seguiran treballant l'entesa amb el PSC. "Amb tota probabilitat, la ciutat no serà governada per Albiol. Afrontarem el ple amb la confiança que els socialistes no canviaran el posicionament a darrera hora", ha dit Sabater.El ple, doncs, no està exempt de girs de darrera hora, ja que això vol dir que pot ser que s'arribi al ple sense que el repartiment de l'alcaldia estigui plenament acordat. En tot cas, Guanyem ha deixat clar que no retirarà la candidatura i confia que els socialistes no canviaran de vot per un desacord de partida sobre el temps per repartir-se l'alcaldia.La proposta dels socialistes és patir-se l'alcaldia un any i mig per a cadascun: Sabater seria alcaldessa fins al novembre del 2021 i després la rellevaria Guijarro per acabar el mandat. Però des de Guanyem creuen que el repartiment temporal ha de ser diferent tenint present que ja ha passat un any de mandat sota la batuta d'Àlex Pastor."Estem d'acord amb compartir, però no amb un any i mig", ha explicat Sabater en roda de premsa telemàtica. Ha argumentat que és un punt d'inflexió l'oferta del PSC per garantir que Albiol no serà alcalde, però ha assegurat que compartir l'alcaldia suposa "afeblir" el govern municipal i que no es pot obviar que el PSC ja hi ha estat al capdavant un any. "L'ideal d'estabilitat seria que no calgués aquest repartiment i que hi hagués confiança", ha assegurat.En tot cas, Sabater ha posat l'accent en el "canvi qualitatiu" dels socialistes, que fins ara la vetaven com a alcaldessa i que ara "sí que reconeixen" la candidatura d'esquerres més votada a la ciutat. És per aquest motiu que Guanyem s'avé a negociar ara amb el PSC i treballar en base a una "confiança mútua" que demanen que comenci demà mateix amb els vots a favor per fer-la alcaldessa. Els detalls sobre el repartiment de l'alcaldia se seguirà debatent en les pròximes hores.Sabater ha lamentat, però, que s'arribi a les portes del ple d'investidura sense poder oferir un programa de govern compartit entre totes les formacions d'esquerres per la falta d'un acord que no es teixirà fins a darrera hora. "Lamentem que les negociacions no hagin anat com havien d'anar", ha dit.Els socialistes han fet la proposta de partir-se l'alcaldia després que les cúpules nacionals d'ERC i del PSC haguessin anunciat que estaven disposades a avalar una fórmula per a Badalona que suposés compartir l'alcaldia entre Sabater i Guijarro. Quan falten menys de 24 hores perquè el ple del consistori triï l'alcalde, les direccions dels partits pressionen per impedir que, davant la falta d'acord, el govern de la ciutat torni a quedar en mans del popular Xavier García Albiol, que va ser el més votat a les eleccions del 26 de maig de l'any passat amb 11 regidors."Si hi ha acord entre Guanyem i el PSC, ens hi sumarem", ha assegurat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha fixat com a prioritat impedir que Albiol sigui alcalde. Els republicans donen suport a l'alcaldia de Sabater, però avalarien finalment una fórmula compartida amb els socialistes si això garanteix un govern alternatiu al del PP. L'exalcaldessa disposa de 4 regidors en aquests moments, però compta amb el suport dels 3 d'ERC, amb qui va concórrer a les eleccions.

Miquel Iceta, primer secretari dels socialistes catalans, ha assenyalat en una roda de premsa telemàtica que la proposta de dividir-se l'alcaldia ha de ser "tinguda en compte". "Amb uns PSC amb 6 regidors i Sabater amb 4, [partir-se l'alcaldia] es podria plantejar. Però no em voldria avançar. No es tracta de resoldre un ple d'investidura, sinó de formar un govern estable. Però vista la fragmentació del consistori, no em sembla un disbarat. Em sembla una proposta que hauria de ser tinguda en compte", ha recalcat.



Precisament aquest dilluns, l'alcaldessa accidental dels comuns, Aïda Llauradó, ha proposat que, en cas que no s'arribés a cap acord, se la investeixi a ella per prorrogar l'alcaldia provisional i tenir més marge per trabar un acord.

