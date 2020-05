Ximo Puig torna a carregar contra Sánchez per no passar a la fase 1: «Lleialtat no és submissió»

Estic segur que les decisions s'han pres de manera honesta , però no les comparteixo i vull que s'expliquin".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, torna a carregar amb duresa contra la gestió del govern espanyol vers la crisi del coronavirus, que ha deixat el País Valencià en fase 0, negant passar a la 1 com havia proposat l'executiu valencià. En declaracions a RNE, aquest matí de dilluns, Puig ha insistit en el fet que la regió valenciana "complia amb tots els criteris establerts pel Ministeri de Sanitat per passar a la fase 1 del desconfinament". ""Hem fet el que demanava el Ministeri", ha reblat Puig, que ha insistit que mai haurien demanat passar a la fase 1 "sense un informe tècnic". El mateix executiu valencià va publicar a la web de la Conselleria de Salut Pública els més de 200 folis en el que consistia el document, remarcant Puig que "complien amb tots els paràmetres" per passar de fase. El cap de l'executiu valencià segueix exigint "explicacions per escrit" i saber "en què han fallat" per a poder passar a la fase 1.El cap de l'executiu valencià va exigir diumenge al president Pedro Sánchez que s'estudiï de nou "el pla que va presentar el govern valencià perquè la Comunitat passés a la fase 1 i que "es reverteixi al més aviat possible"."Lleialtat no és submissió", ha subratllat Puig.Puig va afirmar que vol "evitar crispacions innecessàries" perquè buscar la confrontació "seria summament irresponsable", però ha insistit que la Generalitat "discrepa" de la decisió que no hagi passat tot el País Valencià a la fase 1. "Cap partidisme s'ha d'interposar en els interessos generals de la Comunitat Valenciana", ha recalcat.No obstant això, el cap del Consell considera que "no s'ha justificat la decisió del Ministeri amb criteris tècnics". "Els valencians hem fet els deures i en qualsevol estadística es pot comprovar". De fet, aquest mateix diumenge es va publicar al web de la Conselleria de Sanitat Universal l'informe tècnic que la Generalitat va presentar al Ministeri amb les dades de tots els paràmetres que es requerien i que diu, segons explica Puig, "clarament que sí que és possible que tota la Comunitat Valenciana passés a la fase 1". No és seriós ni rigorós "que no es doni una resposta per escrit". "No ens agradarien explicacions per píndoles", va avisar.Aquest mateix diumenge, Fernando Simón apuntava que a la Comunitat Valenciana "hi havia un nombre no negligible de casos sospitosos als quals encara no se'ls havia pogut fer un test diagnòstic". Per a Puig, "el que no es pot és canviar les regles de joc a meitat partit" i ha exigit saber "amb claredat" els criteris que s'exigeixen per canviar de fase."No es tracta de criticar Simó ni a ningú però sí explicitar la necessitat de transparència". "Hauran d'explicar els motius pels quals en un moment donat han canviat dels criteris", ha insistit Puig. "No volem que aquest modus operandi sigui una normalitat, no és seriós dir que es compleix i després canviar els paràmetres", va sentenciar el mateix president Puig.