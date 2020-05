VÍDEO L'experiment viral d'una televisió japonesa que demostra com de ràpid ens podem contagiar

Què la higiene de mans és clau per frenar el coronavirus és una frase que els experts no es cansen de repetir i no és perquè sí. Si no es manté una bona neteja, és molt fàcil que la infecció s'estengui ràpidament entre els humans. I això és el que precisament ha mostrat la televisió pública japonesa NHK en un experiment en què un dels individus simulava tenir la Covid-19.L'objectiu concret era demostrar com s'han produït contagis tan ràpids com el cas del creuer Diamond Princess. És per això que van ajuntar una desena de persones i van simular que una d'elles estava infectada per coronavirus. Aquesta tenia les mans impregnades d'un líquid invisible que brilla amb una llum especial.Així doncs, els participants es van reunir en un menjador tancat perquè se servissin el menjar del bufet i mengessin a una de les taules. Al cap de només mitja hora van activar les llums especials i es podia veure com el líquid que portava la persona infectada estava per tot arreu: gots, plats, coberts i també les mans i cares de la resta de comensals.El Diamond Princess va estar dues setmanes en quarantena al port de Yokohama. Dels 2.300 passatgers que viatjaven en ell, 7.000 van contraure el coronavirus i 13 van morir.

