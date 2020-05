Identifiquen un producte que podria tractar el coronavirus i provar-se en humans a finals d'any

Les companyies Vir Biotechnology i Alnylam Pharmaceuticals, totes dues amb la seu central als Estats Units, han identificat un producte que podria tractar el coronavirus i que, segons els pronòstics, es podria provar en humans a finals d'aquest mateix any. Es tracta d'un ARM d'interferència, un sistema centrat en la circulació de la nostra informació genètica, que, segons diuen, és "altament eficaç i àmpliament reactiu". Ha estat seleccionat tres mesos després d'iniciar la investigació.Les empreses es reuniran aviat amb l'Agència de Medicaments i Alimentació d'Estats Units i amb altres autoritats reguladores per negociar una possible avaluació accelerada i així presentar una sol·licitud de nou medicament en investigació a finals del 2020. La idea és desenvolupar el producte com una formulació inhalatòria per al possible tractament o prevenció de la Covid-19.Per arribar a aquest producte, Alnylam va sintetitzar més de 350 ARN d'interferència petits dirigits a regions altament conservades del genoma del coronavirus, que després es van analitzar bioinformàticament i es van avaluar en assajos in vitro.

