La persona més vella de Catalunya, amb 113 anys, supera la Covid-19 a Olot

L'olotina Maria Branyas, que el passat 4 de març va complir 113 anys –la persona més vella de Catalunya–, ha superat la infecció de la Covid-19 a la residència Sant Maria del Tura, el geriàtric del centre d'Olot on viu.



Ho feia saber un amic de la família en un tuit:

❤️❤️❤️ La Maria Branyas d’Olot, la súper centenària més gran de Catalunya i de l’Estat amb 113 anys, ha superat amb èxit la #COVID19! Felicitats, @MariaBranyas112!

Aquesta setmana l’entrevisten a #PrimeraLíniaTV3. 😘 pic.twitter.com/K6ybN00Mmw — Salvador Vergés🎗 (@salvaverges) May 10, 2020

Fa al cas que en aquesta mateixa residència es van produir dues morts confirmades amb la Covid-19 i una dotzena més de defuncions amb sospites d'haver estat infectades, també, pel mateix virus.



Ella mateixa, al seu compte de Twitter –que gestiona un seu gendre–, anunciava la seva participació al programa Primera Línia de TV3:

La Directora de la Residencia m’ha preguntat si accepto una connexió amb TV3 la setmana que ve pel programa #primeraliniatv3 No sé quin dia sortiré. El fan després del TN Vespre. Crec que es per haver superat el #COVID19 — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) May 8, 2020

Es pot dir, doncs, que Maria Branyas ha sobreviscut, amb salut i energia les dues úniques pandèmies que s'han viscut arreu del món els últims cent anys: l'anomenada grip espanyola i l'actual SARS-CoV-2, un de tants coronavirus, que pot causar la malaltia anomenada Covid-19.

Nascuda el 4 març del 1907, Maria Branyas és, també, la persona de més edat de tot l'Estat, segons l’associació Gerontology Research Group, que nodreix la llista dels rècords Guinness en longevitat.Branyas no perd facultats "a nivell cognitiu", i només "li fan patir" els problemes auditius i de visió que arrossega, segons explica Montse Valdayo, directora de la residència on la dona més gran del país viu des de fa prop de 20 anys. "Per a la Maria sembla que no passin els anys", ironitza Valdayo, que confirma que no ha tingut cap problema de salut recentment. "Continua amb el seu tarannà i bon humor", afegeix.Les persones excepcionalment longeves, com els supercentenaris –que és el cas de Maria Branyas–, tendeixen a passar tota la vida amb bona salut, el que implica que el seu sistema immunitari roman sempre actiu per a protegir-se contra infeccions i altres malalties.

El personal de la residència Sant Maria del Tura li va lliurar un ram de flors a Maria Branyas el passat 4 de març, dia del seu 113è aniversari. Foto: ACN.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor