Iceta defensa que l'estat d'alarma va dotar Catalunya de «major competència» sanitària

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dilluns que la Generalitat ha disposat de "major competència" sanitària i assistencial gràcies a l'estat d'alarma. Iceta, en aquest sentit, ha contradit la visió que ha defensat el Govern des que va arrencar la pandèmia, segons la qual ha existit "recentralització" de competències des de l'executiu estatal dirigit per Pedro Sánchez. "Quina competència ha perdut la Generalitat?" ha preguntat Iceta en el transcurs d'una roda de premsa telemàtica.El màxim dirigent dels socialistes catalans ha indicat que l'estat d'alarma no va treure poders al Govern, sinó que els va ampliar a l'hora de disposar dels recursos de la sanitat privada, que ha format part del sistema públic des dels primers compassos de la crisi sanitària. La Generalitat s'ha queixat successivament que la Moncloa, erigida com a única "autoritat competent" , ha dificultat l'adquisició de material i també la gestió tant del confinament com del desconfinament. Dos conceptes, segons ha recalcat Iceta, per als quals el Govern no disposava de competències ja abans de la pandèmia.En clau de futur, el primer secretari del PSC ha enviat una carta als cap de files de tots els grups parlamentaris per tal de posar en marxa una comissió d'estudi per la reconstrucció en la línia del que va exposar en l'últim ple del Parlament, celebrat el 24 d'abril. En aquesta comissió, ha destacat, hi haurien de poder participar els grups, el Govern i també els agents econòmics i socials del país. Iceta ha avalat, en tot cas, el ple monogràfic que ha demanat el president Quim Torra.És precisament Torra, ha indicat Iceta, qui està "obligat" a dotar la legislatura d'un horitzó electoral, en la línia del que va defensar en una declaració institucional el 29 de gener des de Palau. Iceta ha indicat que les eleccions no són la prioritat del PSC, però ha assenyalat que les "posicions antagòniques" de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC sobre els comicis obliguen el president a fixar una data.

