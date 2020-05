«El turisme podria ser l'última limitació en aixecar-se»

"El més important és la distància de seguretat, que en tot cas hauria de ser superior quan ens movem"

La sortida de la població al carrer ja és una realitat, però el desconfinament gradual i asimètric planteja molts dubtes. En aquest context,ha parlat amb la responsable de Malalties Infeccioses del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Marta Andrés, qui dóna resposta a algunes de les incerteses més paleses en la tornada progressiva a "la normalitat" en una situació de pandèmia com l'actual.La Dra. Andrés demana "prudència i paciència" a la ciutadania, a qui felicita per un comportament "excepcional" durant el confinament, i assenyala el compliment de la distància de seguretat i l'higiene personal com a claus per a contenir el contagi de coronavirus. A més, recorda que s'apropa un estiu "diferent" en què s'hauran de prendre precaucions.- En la decisió de tornar a la normalitat hi estan implicats no només factors de seguretat i sanitaris, sinó també factors econòmics. La tornada s'ha de fer de forma lenta i gradual, i sempre amb la precaució de tenir la possibilitat de revertir les mesures en un moment donat si hi ha un repunt de casos. Des del personal sanitari pensem que la tornada és ràpida, no volem trobar-nos en la situació de fa tres o quatre setmanes als CAP i als hospitals i ens costa tenir en compte la resta de factors.- En franges poc ajustades, suposo que la tendència és fer servir l'horari més còmode de sortida, sobretot quan parlem de famílies amb nens, fet que pot afavorir les aglomeracions. Així i tot, desconec els efectes que podria portar un altre sistema.- En cas que augmenti el contacte entre persones en el context de desconfinament i tenint en compte el període d'incubació del virus, podríem tenir un repunt d'aquí a 7-14 dies.- No de forma sistemàtica. Cal tenir present la incomoditat que pot suposar la pràctica esportiva amb la via aèria superior tapada. De fet, no seria necessària la mascareta sempre que es compleixin les mesures de protecció com ara mantenir la distància de seguretat o no practicar esport si es tenen símptomes d'infecció.- El virus es transmet per gotes, petites partícules que es mantenen suspeses a l'aire i pel mateix pes es van dipositant a les superfícies. En aquest sentit, el moviment pot dispersar més les partícules (ja hi ha estudis que així ho demostren), però el fet de mantenir-se en moviment podria fer que estiguéssim menys temps en contacte amb aquestes. El més important és la distància de seguretat, que en tot cas hauria d'augmentar-se quan ens movem.- Es tracta d'una patologia ja coneguda com a "shock pediàtric" i tot i que és poc freqüent, està desencadenada per diferents agents infecciosos. S'ha descrit alguns casos amb relació a infecció per SARS-CoV-2 i això va fer saltar les alarmes. En aquest sentit, la Societat Espanyola de Pediatria ha fet una crida a la calma. Majoritàriament la infecció per SARS-CoV-2 en nens no provoca quadres greus, tot i que encara fa falta més investigació en aquest sentit.- S'han de tenir presents les conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia. Serà difícil arribar a un equilibri, compaginant seguretat amb reinici d'activitat, però en algun moment s'haurà de fer.- Excepcional. Crec que som una societat poc habituada al distanciament social i en general la resposta ha estat boníssima. Si la resposta durant el desconfinament progressiu és igual de bona, ens podem donar per satisfets.- Esperem que sí, però serà un estiu diferent, en què haurem de canviar alguns dels nostres estils de vida, mantenint encara precaucions, com la quarantena en cas d'aparició de símptomes d'infecció, higiene respiratòria, o el respecte a les distàncies en zones de bany i la resta d'espais, entre d'altres.- Dependrà del control de l'epidèmia a cada país i a cada província. Seria lògic pensar que aleshores encara estigués restringida la mobilitat a zones on encara hi ha molts casos. Crec que el risc que suposa el turisme en el descontrol de contagis del virus és molt important i és possible que sigui l'última limitació en aixecar-se.- No, no és fonamental. De fet crec que és un error substituir la higiene de mans per l'ús de guants. Els guants ens donen una falsa sensació de seguretat i no impedeixen que ens toquem la cara i la boca després de tocar superfícies (que és un dels mecanismes de transmissió del virus). El que ha de ser prioritari, és fer higiene de mans de forma contínua en comptes de portar els guants.- Crec que s'ha de tenir present que la ciutat de Terrassa, igual que altres ciutats properes està molt vinculada a grans ciutats, amb un trànsit molt important de població per qüestions laborals. A més, també hi ha zones de Terrassa i Sabadell que comparteixen referent hospitalari. No crec que es pugui dibuixar una línia que permeti fer desconfinaments independents, sense que tinguin conseqüències en poblacions properes.- Hi jugarà un paper fonamental. S'ha de mantenir com a mesura de protecció de la població, en aquesta fase, on encara hi ha un desconeixement important quant al grau d'immunitat i en la possibilitat de repunt de casos.- La gent gran i amb patologies són més susceptibles de presentar complicacions derivades de la infecció vírica i és el subgrup amb la mortalitat més elevada. Partint d'això, no és aconsellable en aquest moment posar a risc als més grans, i en cas que es fes, és imprescindible respectar amb ells la distància de seguretat, mantenir les mans netes i si és possible, utilitzar mascareta.- Trigarem molt. Crec que aquest episodi ens farà reflexionar respecte a alguns hàbits i costums previs que ara són impensables. Per exemple, ara seria impossible anar a treballar o a una reunió amb amics o família amb febre, tos i mucositat. O tossir sense tapar-nos la boca i no rentar-nos les mans. Aquestes coses, sens dubte, canviaran.- Tot i que han disminuït els casos, demanem molta paciència i prudència, ja que encara diàriament es diagnostiquen infeccions de Covid-19. Si volem eliminar-lo, hem de tallar la transmissió, i en aquest sentit és imprescindible la col·laboració de tota la societat en relació amb el compliment de les mesures de control.

