ERC amenaça de no facilitar cap altra pròrroga de l'estat d'alarma i, per tant, mantenir el vot en contra si el govern espanyol no canvia la seva gestió de la desescalada. Els republicans argumenten que, per molt que Pedro Sánchez parli de "cogovernança" aquesta no s'està donant i que fins i tot així li recriminen presidents autonòmics socialistes com Ximo Puig. El punt i final al comandament únic, un permís retribuït per als pares que han de cuidar els fills mentre les escoles estan tancades i que els ajuntaments puguin disposar del seu superàvit per afrontar la crisi són les tres condicions que posen els republicans per reconsiderar el seu posiconament."No farem servilisme per molt progressista que es reivindiqui aquest govern", ha advertit aquest dilluns la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta. La dirigent republicana ha argumentat que no accepten el "xantatge" que consideren que se'ls fa quan se'ls planteja que l'alternativa al govern PSOE-Podem "és pitjor" i ha subratllat que apel·lar constantment a això i no passar a al via dels fets no els farà canviar d'opinió. "Encara menys si no compten amb nosaltres i menystenen el Govern de la Generalitat i la capacitat de decisió de Catalunya", ha advertit.Així doncs, ERC assegura que tornar a una abstenció, com en les tres primeres pròrrogues de l'estat d'alarma, només seria possible en cas que el govern de Sánchez atengués les seves peticions. Vilalta ha insistit que hi ha alternativa a l'estat d'alarma i que això ho evidencia el fet que s'hagin desvinculat els ERTO d'aquest marc jurídic. "Que no se'ns prengui per imbècils, que no prenguin el pèl a la ciutadania", ha insistit Vilalta, que ha reclamat que hi ha una altra manera de gestionar que no sigui la "militarizació, la unilateralitat i la recentralització". La dicotomia entre estat d'alarma o caos és "falsa", segons el seu punt de vista, i ha advertit que el que genera "caos" és que el BOE amb les instruccions d'una desescalada es publiqui el dissabte havent-se d'aplicar el dilluns.A més de reclamar el permís retribuït i que els ajuntaments puguin disposar del seu superàvit, Vilalta ha recordat que també estan a l'espera de poder concretar la represa de la taula de diàleg amb el govern espanyol sobre el conflicte territorial quan s'hagi superat la pitjor fase de l'emergència sanitària.ERC també continua agitant el debat sobre el calendari electoral a Catalunua. Vilalta ha emplaçat el president de la Generalitat, Quim Torra, a no deixar "en mans" del Tribunal Suprem la data. Els republicans reclamen poder acordar amb Junts per Catalunya la convocatòria electoral, tal com va demanar Oriol Junqueras la setmana passada. "No podem deixar que l'activitat i que l'agenda política la marqui la repressió", ha advertit. En les pròximes setmanes, el pla d'ERC és posar aquesta qüestió sobre la taula en les converses amb els socis de govern.

