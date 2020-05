Renfe amplia l'oferta de Rodalies a Barcelona al 90% en hora punta

Renfe ha incrementat a partir d'aquest dilluns i durant els dies laborables l’oferta al servei de Rodalies de Barcelona en hora punta fins el 90% i del 87% durant la resta de la jornada. Aquesta mesura s’ha pres de forma coordinada amb el titular del servei i segueix els paràmetres marcats per les autoritats. Tant el cap de setmana com a la resta de línies de Rodalies de Catalunya se segueix prestant l’oferta actual.Durant aquesta última setmana els serveis de Rodalies han registrat un descens diari de demanda que ha està rondant el 86%. D’aquesta manera es manté com a màxim, un nivell d’ocupació que representa un 50% de la capacitat màxima. Així doncs, es respecten les distàncies entre viatgers recomanades per les autoritats sanitàries.Rodalies anirà augmentant de "forma progressiva" la seva oferta fins a operar al 100%, tenint en compte la necessitat d'ajustar l'oferta a la demanda i procurar la màxima separació entre els passatgers. Aquesta és la nova ordre del Ministeri de Transports i Mobilitat –publicada avui al BOE- sobre els serveis ferroviaris de competència estatal.D'acord amb el text, correspon a l'operador ferroviari adoptar les mesures necessàries per complir aquests objectius i informar diàriament al Ministeri de Transports sobre l'evolució de l'oferta de serveis ferroviaris i la demanda de viatgers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor