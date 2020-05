El pangolí podria tenir la clau d'una vacuna contra el coronavirus

La majoria de mamífers respon a la presència de virus amb l'activació de les seves defenses. En alguns casos, però, això pot empitjorar la gravetat de la infecció, com passa amb el coronavirus quan el cos s'intenta protegir amb una inflamació dels teixits que pot arribar a ser mortal.Hi ha un animal, però, al que no li passa. És el pangolí. En un estudi publicat a la revista Frontiers in Immunology , s'explica que aquest animal, sense tenir els gens que avisen l'organisme de la presència del virus, són capaços de tolerar la malaltia i no presentar cap símptoma. Aquest avantatge evolutiu pot ser decisiu per trobar una vacuna per a humans.El pangolí passaria, així, de presumpte culpable a salvació. Si bé el ratpenat sembla ser l'origen del virus, es considera que la transmissió a humans s'hauria produït mitjançant un intermediari que podria ser el pangolí, i per això es va investigar aquest animal. La falta dels gens d'avís al sistema immunitari, doncs, els podria convertir en simples portadors de la malaltia i podria convertir-se en el punt de partida d'una vacuna per a humans.

