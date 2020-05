El govern espanyol i els agents socials signen l'acord per allargar els ERTO fins al 30 de juny

El govern espanyol i els representants dels agents socials han signat aquest migdia a la Moncloa l'acord social en defensa de l'ocupació per regular els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà de l'estat d'alarma. El document va quedar ratificat divendres i preveu entre altres allargar els ERTO fins al 30 de juny i que no s'hi puguin acollir aquelles empreses que tinguin la seu a paradisos fiscals. El text definitiu s’aprovarà previsiblement al consell de ministres d’aquest dimarts.L'acte de la signatura, que ha durat menys de cinc minuts, ha estat presidit per Pedro Sánchez i també hi han assistit els vicepresidents Pablo Iglesias i Nadia Calviño, així com les ministres María Jesús Montero, Yolanda Díaz i José Luis Escrivá. Per part dels agents socials, han estat presents els secretaris generals d'UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el president de CEPYME, Gerardo Cueva.L'acord manté les exempcions de cotitzacions d'ERTO per força major al maig i juny i, en el cas de les companyies amb ERTO parcials, podran exonerar entre el 45 i el 85% de les quotes a la Seguretat Social dels que treballadors que es reincorporin a la feina. A més es crea una Comissió de Seguiment tripartida laboral del procés de desconfinament que es reunirà de manera ordinària un cop al mes i controlarà el compliment dels compromisos.Les mesures per allargar els ERTO estaran subjectes al fet que es mantinguin els llocs de treball afectats per una suspensió temporal. És a dir, les empreses no podran acomiadar els treballadors durant els sis mesos següents a la represa de l’activitat. S’entendrà que el compromís no es compleix si alguna persona afectada per ERTO és acomiadada, llevat que sigui per un motiu procedent. En cas d’incompliment, l’empresa haurà de reintegrar tot l’import de les cotitzacions que se li van exonerar. Es farà una excepció quan l’empresa estigui en risc de concurs de creditors.A través de Twitter, Iglesias ha celebrat l'acord i ha agraït a les parts "l'enorme responsabilitat, altura de mires i capacitat" per posar per davant l'interès general. El vicepresident ha dit que és clau arribar a acords entre els diversos acords per afrontar la crisi, encara que sigui des de posicions allunyades. "Això és el que ens demana la ciutadania", ha dit el dirigent de Podem.

