Els usuaris del metro podran comprar mascaretes i gel desinfectant en set estacions

L’Ajuntament de Barcelona instal·larà deu màquines expenedores de mascaretes i gel hidrològic en set estacions de metro de la ciutat, segons ha anunciat aquest matí la regidora de Mobilitat Rosa Alarcón. Les deu màquines distribuïdores, gestionades per l’empresa Mobiloso, són a les estacions de Catalunya (L1 i L3), Espanya (intercanviador), La Sagrera (L1, L5 i intercanviador), Sagrada Família (L2), Verdaguer (L5), Diagonal (L5) i Lesseps(L3).Les mascaretes es distribuiran en paquets de deu unitats i tindran un preu de nou euros, mentre que el preu del gel hidrològic no superarà el preu mitjà establert pel govern espanyol. Les estacions on s'instal·laran aquestes màquines es decidiran per criteris d'afluència.Alarcón també ha transmès la seva "felicitació" a usuaris i treballadors perquè, segons dades de TMB, un 96% de viatgers han utilitzat la mascareta en el metro des que és obligatòria. La regidora ha obert la porta a possibles sancions a qui no respecti la norma tot i que no ha establert la data a partir de la qual es podran imposar multes.D'altra banda, el servei de neteja de la capital catalana s'incrementa en un 22% i ja hi ha dos terços de la plantilla activa. Es reforça la neteja dels carrers i es manté el servei de recollida selectiva de residus al 100%. Per altra banda, però, la recollida de mobles i objectes de gran volum encara està suspesa, ja que segons el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, "cal reinventar el servei" perquè no es pot fer de manera individual.Badia també ha fet una crida perquè la gent deixi les escombraries dins el contenidor. El regidor afirma haver detectat "un increment" de residus que es deixen a terra i no es dipositen als llocs adequats. "Els contenidors estan desinfectats i no cal tenir por", ha assegurat.

