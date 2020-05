Ayuso assegura que la «d» de Covid-19 fa referència al desembre: «Coronavirus desembre 19»

Segona polèmica per en un mateix dia per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Després de tot el rebombori per la seva fotografia a la portada d'El Mundo i l'explicació que ha donat, ara assegura que la "d" de l'acrònim de Covid-19 fa referència al mes de desembre."Tenc molt que aquest virus, per això es diu Covid-19, coronavirus desembre 19, aquest virus estava des del desembre del 19 campant per totes parts", ha afirmat Ayuso en una entrevista a Onda Cero . Una deducció bastant allunyada de la realitat, ja que la "d" de Covid-19 fa referència a la paraula disease (malaltia en anglés) ja que l'acrònim és coronavirus disease 19.En aquesta mateixa cadena també ha explicat que quan li van fer les fotografies per la portada d'El Mundo, no estava "atenta" i que "només tenia ganes d'anar a casa", ja que era divendres.

